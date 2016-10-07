Россия угрожающе пренебрегает ядерной безопасностью – The Economist

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Издание пишет, что остановка выполнения соглашения об утилизации плутония со стороны Москвы свидетельствует, что она относится к ядерному оружию как к разменной монете.

Россия демонстрирует готовность использовать ядерное оружие в политических целях. Flickr/Lyudmila Izmaylova

Список требований России очень похож на тот, который обычно выдвигают при захвате заложников. Москва хочет, чтобы Америка сократила НАТО, отменила "Список Магнитского", положила конец санкциям и выплатила компенсацию за все российские потери.

А пока Вашингтон ничего из этого не сделает, Владимир Путин объявил, что не будет выполнять соглашение по утилизации плутония. Российский президент уверял, что его страна якобы "вынуждена" действовать из-за "угрозы стратегической нестабильности, которая появилась из-за враждебных действий Америки".

"Этот шаг стал напоминанием, что, в отличие от Америки, Россия с радостью добавит ядерный аргумент, если ей не удастся получить желаемое", - пишет The Economist.

Издание добавляет, что остановка выполнения соглашения по плутонию – это сигнал не для Барака Обамы, а для его преемника. Председатель российского совета по международным отношениям Андрей Кортунов подчеркнул, что "Россия не планирует серьезно сотрудничать с Америкой", пока новая администрация не появится в Белом доме в 2017 году. А требования Путина – это его своеобразный "список желаний" для следующего президента США, его условия для восстановления отношений.

Напряжение между Москвой и Вашингтоном растет из-за Сирии, где усилия по установлению перемирия провалились из-за российских бомбардировок в Алепппо. Третьего октября, когда Путин объявил свои требования, американские чиновники заявили о выходе из переговоров с РФ по Сирии.

"Россия провалила выполнение своих обязательств", - сказали в Госдепартаменте.

Эксперт Международного института стратегических исследований Сэмюэль Харап заметил, что после начала российской войны против Украины Москва и Вашингтон все же сохраняли некоторые "островки" сотрудничества. К примеру, они вместе работали над соглашением по иранской ядерной программе Тегерана. А теперь, по его мнению, уровень напряжения начал топить и эти "островки".

Желание России использовать свою ядерную мощь для достижения политических целей тревожит. После аннексии украинского Крыма Кремль объявил, что собирается разместить свое ядерное оружие там. Даже до того, как остановить выполнение соглашения об утилизации плутония, Россия подорвала атмосферу сотрудничества в ядерной сфере, которая царила после конца Холодной войны. На протяжении последних трех лет Америка обвиняла Москву за нарушение соглашения от 1987 года о сокращении стратегических ядерных арсеналов, поскольку она испытывала крылатые ракеты запрещенной дальности действия. Также Россия отказалась обсуждать дальнейшее сокращение ядерного вооружения. А в этом году Путин проигнорировал ядерный саммит Обамы.

Издание советует США все же продолжать выполнять соглашение об утилизации плутония. Россия уверяет, что не собирается использовать свои запасы ядерного вещества для изготовления новых боеголовок. Однако, мир был бы в большей безопасности, если бы в нем не было таких веществ вообще.

"Опасность остановки соглашения об утилизации плутония совсем не в сохранении самого плутония, а в демонстрации, что Кремль рассматривает ядерную безопасность как еще одну разменную монету", - говорится в статье.

Напомним, в июле прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пополнит свои ядерные силы 40 новыми межконтинентальными баллистическими ракетами, для защиты от которых якобы бесполезна любая система ПРО.

В свою очередь, в НАТО пообещали ответить на ядерную активность России. При этом, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планы президента Путина – это не что иное, как необоснованное и опасное "бряцанье" ядерным оружием.

Как пишет для ZN.UA обозреватель Алексей Ижак, "бряцание" ядерным оружием дало России некоторые тактические дивиденды. Однако в стратегической перспективе такая политика загоняет Россию в угол, для выхода из которого у нее может банально не хватить денег.

Подробнее об угрозе гонки ядерных вооружений между Россией и США читайте в статье "Ядерный угол для России" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".