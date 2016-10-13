Россия угрожает самому существованию общины крымских татар - резолюция ПАСЕ

В своей резолюции организация осудила репрессии, которые незаконный российский режим устроил в Крыму.

Россия преследует крымских татар. Крым.Реалии

Действия России в анексированном Крыму ставят под угрозу существованиена полуострове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в резолюции ПАСЕ, которую приняли в среду, 12 октября.

"Крымские татары, после недавнего решения Верховного суда РФ о запрете Меджлиса и его местных ячеек, потеряли свое традиционное демократическое представительство. Татарские СМИ и мусульманская религиозная практика татар также оказались под давлением", - говорится в документе.

"Совокупный эффект этих репрессивных мер является угрозой для самого существования татарской общины как отдельной этнической, культурной и религиозной группы", - отмечают в ПАСЕ.

Кроме того, в резолюции указано, что данные правозащитных организаций, таких как Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, указывают на то, что Россия недопустимо нарушает права человека, преследуя крымских татар из-за их этнической принадлежности.

"РФ не обеспечивает право крымских татар на равенство перед законом, а также права на безопасность и защиту от насилия со стороны государства, права на свободу перемещения, свободу мысли и вероисповедания, свободу выражения мнения, на объединение и на мирное собрание", - сказано в резолюции.

В среду, 12 октября, российские силовики задержали по подозрению в терроризме пятерых крымских татар. А издание Financial Times писало, что Москва расправляется с крымскими татарами в духе КГБ, бросая несогласных диссидентов в психушки на принудительное "лечение". Ранее Atlantic Council замечал, что мир слишком вяло реагирует на то, как Россия репрессирует крымских татар. Запад должен относиться к оккупации Крыма и преследования крымских татар как одного процесса, одной проблемы.