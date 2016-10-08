Прокуратура допросит 160 человек по делу о геноциде крымских татар в 1944 году

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Материалы в рамках уголовного дела затребовали в научных библиотеках.

Прокуратура допросит 160 человек по делу о геноциде крымских татар uapress.info

В прокуратуре Автономной республики Крым снова активизировали расследование в рамках уголовного дела о насильственном выселении с полуострова крымских татар и представителей других народов в 1944 году.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на данное время у следствия есть список из 160 человек в отношении которых лично (или членов их семей) советская власть в 1944 году применила насильственные действия по выселению из Крыма. Эти люди приедут на допрос в Херсонскую область. Кроме того, к участию к следствию прокуратура планирует привлечь представителей СБУ, у которых есть похожий опыт в деле о Голодоморе.

Также материалы по делу (документы и научные публикации) затребованы в 300 научных библиотеках Украины.

Как сообщалось, ранее в ходе расследования преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины (геноцид) было установлено, что в течение мая-июля 1944 года по указанию бывших руководителей органов госвласти СССР с территории Крымской АССР было насильно выселено более 225 тысяч крымских татар и лиц других национальных групп для проживания в неприспособленных районах Узбекской ССР, Казахской ССР, Башкирской АССР и других областей Российской СФСР. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, НКВД провел депортацию крымскотатарского народа 18-20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны, подписанному Сталиным. По разным данным, из Крыма были вывезены от 183 до 188 тысяч крымских татар.

В ноябре 2015 года Верховная Рада признала геноцидом депортацию крымскотатарского народа в 1944 году.