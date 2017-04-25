Россия собралась раздавать символ своего агрессивного национализма в 90 странах - Wyborcza

Но даже ближайшие союзники видят в георгиевской ленте символ российской агрессии и угрозы.

"Георгиевская лента" стала символом русского национализма и агрессии. syzrantoday.ru

объявила начало пропагандистского наступления. К 9 мая она собирается распространить 100 тысяч георгиевских лент за пределами своей границы. Но даже союзники к этому замыслу относятся с опаской.

Об этом сегодня пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что в России и некоторых постсоветских странах ленту считают символом окончания Второй мировой войны. Поэтому ее массово раздают на улицах по случаю празднования Дня победы 9 мая. Нынешняя акция такой раздачи началась в субботу. Об этом объявил главный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев.

"Инициатива родилась в агентстве "Россия сегодня" в 2005 году. Георгиевская лента стала не только символом славы наших солдат времен Великой отечественной войны, а также определенной ценностью, определенной точкой опоры в современные времена", - сказал Киселев.

Издание пишет, что российская акция будет проведена в 90 страна включительно с Польшей. Ленты будут раздавать дипломаты РФ, а также члены пророссийских организаций и симпатики Москвы.

На протяжении многих лет такие "георгиевские ленты" раздавали в странах, входивших в СССР. Организаторы нынешней акции с гордостью заявляют, что ленты появятся на улицах всех постсоветских республиках. Больше всего их будет в Молдове, Армении, Беларуси и Казахстане. Но после войны в Украине, в которой лента стала символом агрессии, она стала неоднозначным явлением и для других стран.

"Это пропагандистская демонстрация силы России, лента стала символом воинствующего русского национализма", - считает один из лидеров белорусской оппозиции Алексей Янукевич.

"Власти многих стран не очень одобрительно относится к раздача таких лент. Официального запрета вроде и нет, но существует неприятный климат", - жаловался на пресс-конференции представитель российского МИД Олег Малгинов.

Он добавил, что за ухудшением отношения к лент стоит якобы желание умалить роль армии СССР в победе над нацистской Германией во Второй мировой войне.

"Лента рассматривается как символ русского национализма, и с ней откровенно борется власть Украины и стран Балтии. Союзники России, даже Беларусь, с опаской относится к российской акции", - сказал беларуский политолог и глава Центра "Анализ и Прогноз" Павел Усов.

По его мнению, лидеры постсоветских стран считают, что носить георгиевские ленты вслед за Путиным - это способ демонстрации пророссийских взглядов.

"Лидеры бывших советских республик не поддерживают акции ношение лент, но не хотят испортить отношения с Москвой. Поэтому не вводят запрета и откровенно против этого не противостоят", - убежден Усов.

Тем временем, Беларусь и Казахстан официально не присоединились к российской инициативе. Они предпочитают роздаванню собственных лент национальных цветов.

в Прошлом году власти белорусского Бреста заявили о недопустимости "георгиевской ленты" в общественном транспорте.

Как сообщалось, в марте 2016 года парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения работы Верховной Рады Украины поддержал проект закона о введении штрафа за использование так называемой "георгиевской ленты".