Россия сняла запрет на ввоз фруктов из Турции

На российский рынок вернутья косточковые и цитрусовые продукты из Турции.

В России снова будут продавать турецкие апельсины iamcook.ru

Правительство России снимает запрет на импорт некоторых видов турецких фруктов.

"Сегодня правительство РФ приняло решение допустить на российский рынок целую группу турецких товаров - товары сельхозпроизводства: косточковые так называемые и цитрусовые продукты", - заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

К косточковым культурам относятся вишня, черешня, сли­ва, алыча, абрикосы и персики, к цитрусовым - апельсин, грейпфрут, лимон и мандарин.

Отношения Турции и России ухудшились после того, как 24 ноября прошлого года на турецко-сирийской границе был сбит российский Су-24. Уже 1 декабря правительство РФ утвердило перечень мер "по обеспечению национальной безопасности" для защиты "от преступных и иных противоправных действий" Турецкой Республики. Постановлением, в частности запрещается ввоз с 1 января 2016 года таких продуктов из Турции как: части тушек и субпродукты кур домашних, замороженные, части тушек и субпродукты индеек, замороженные, томаты, лук, капуста, огурцы, гвоздики, апельсины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, сливы, земляника, а также соль.

Потепление отношений двух стран стало возможным после того, как в конце июня Эрдоган направил Путину письмо, где выразил соболезнования в связи с гибелью пилота Су-24 и заявил о желании наладить двусторонние отношения. Первая встреча между лидерами двух стран состоялась в начале августа.