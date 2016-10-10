Путин до энуреза боится всяких "цветных революций" - российский психолог

Целью Путина в Украине было показать, чем заканчиваются антикоррупционные революции. Путин на примере украинцев хотел показать русским, как они могут пожалеть, если захотят выгнать своего "ворюгу".
Украинцы действительно столкнулись с достаточно циничной агрессией тоталитарного режима. Все это случилось не потому, что Путину нужна колония, и дело даже не в сферах влияния, рассказала в интервью ZN.UA Людмила Петрановская — российский семейный психолог и публицист.
"Ситуация совершенно простая: ваш Янукович попытался построить такой же режим, как в России, но поскольку туп, как валенок, то не понял, что такая система может устроиться только при условии дармовой нефти. Так воровать, ничего не делая с экономикой, не проводя никаких реформ, можно только в том случае, если есть большие дармовые деньги. То, что было в России и чего не было в Украине. Иначе очень скоро обнищавшее население озвереет и пошлет тебя пинком под зад, что в итоге и произошло", - сказала Петрановская.
В тоже время она подчеркнула, что при таком количестве социальных связей россиянам через два года станет очевидно: вот люди погнали своего ворюгу, и у них экономика развивается, они лучше живут.
"Естественно, в этой ситуации у путинского режима был единственный выход - сделать так, чтобы вы все дико пожалели о том, что ввязались во все это и не стали терпеть. План был совершенно четкий: оттяпать пол-Украины, чтобы россияне зарубили себе на носу: вот чем заканчивается антикоррупционная революция! Путин же до энуреза боится всяких "цветных революций", - отмечает психолог.
По словам Петрановской, цель России продолжать, по возможности не ввязываясь в прямое столкновение, чтобы это отравляло украинцам жизнь.
"Как долго они смогут это делать — не знает никто", - добавила Людмила Петрановская.
Полное интервью Аллы Котляр с Людмилой Петрановской читайте в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA