Путин до энуреза боится всяких "цветных революций" - российский психолог

Целью Путина в Украине было показать, чем заканчиваются антикоррупционные революции. Путин на примере украинцев хотел показать русским, как они могут пожалеть, если захотят выгнать своего "ворюгу".

Российский психолог рассказала, чего боится Путин

Украинцы действительно столкнулись с достаточно циничной агрессией тоталитарного режима. Все это случилось не потому, что Путину нужна колония, и дело даже не в сферах влияния, рассказала в интервью ZN.UA Людмила Петрановская — российский семейный психолог и публицист.

"Ситуация совершенно простая: ваш Янукович попытался построить такой же режим, как в России, но поскольку туп, как валенок, то не понял, что такая система может устроиться только при условии дармовой нефти. Так воровать, ничего не делая с экономикой, не проводя никаких реформ, можно только в том случае, если есть большие дармовые деньги. То, что было в России и чего не было в Украине. Иначе очень скоро обнищавшее население озвереет и пошлет тебя пинком под зад, что в итоге и произошло", - сказала Петрановская.

В тоже время она подчеркнула, что при таком количестве социальных связей россиянам через два года станет очевидно: вот люди погнали своего ворюгу, и у них экономика развивается, они лучше живут.

"Естественно, в этой ситуации у путинского режима был единственный выход - сделать так, чтобы вы все дико пожалели о том, что ввязались во все это и не стали терпеть. План был совершенно четкий: оттяпать пол-Украины, чтобы россияне зарубили себе на носу: вот чем заканчивается антикоррупционная революция! Путин же до энуреза боится всяких "цветных революций", - отмечает психолог.

По словам Петрановской, цель России продолжать, по возможности не ввязываясь в прямое столкновение, чтобы это отравляло украинцам жизнь.

"Как долго они смогут это делать — не знает никто", - добавила Людмила Петрановская.

Полное интервью Аллы Котляр с Людмилой Петрановской читайте в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".