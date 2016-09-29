Россия сделала ошибку в Сирии и заплатит за это – WP

Бывший американский чиновник пишет, что арабскому миру время подумать над собственными санкциями против Москвы.

России может дорого обойтись жестокие бомбардировки Алеппо. Агентство Анадолу

Одно из любимых высказываний вице-президентаДжозефа Байдена относительно внешней политики говорит, что никогда не стоит говорить другому мужчине или женщине, что в его интересах.

"Это, в общем, хорошее правило. Я слышал, как он повторял его много раз, когда я работал над политикой Белого дома по Ближнему Востоку. Но когда речь идет о последних поступках России в Сирии, боюсь, нужно нарушить это правило. Президент России Владимир Путин может и мнит себя великим стратегом, но в Сирии он сделал ошибку, которая будет преследовать его и Россию очень долго", - пишет на страницах Washington post бывший специальный помощник президента Барака Обамы и координатор Белого дома по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и стран Персидского залива Филипп Гордон.

12 сентября американо-российским соглашением о перемирии администрация Обамы предложила Путину способ идти вперед, что с российской точки зрения можно назвать чистой победой. Ее полное выполнение означало бы предотвратить смену режима в Дамаске в краткосрочной перспективе, на чем настаивал российский президент. Кроме того, это усилило бы влияние России на Ближнем Востоке, установило бы военное сотрудничество между РФ и США против террористов, закончило бы жестокий конфликт и защитило бы российские средиземноморские военные базы. С точки зрения Москвы, это означало бы хороший результат.

Но поддерживая режим Асада беспощадными бомбардировками Алеппо, Россия уничтожила эту сделку. Сделав это, Путин нанес большие потери не только беззащитным сирийцам, но и своей стране. Гарантий того, что американо-российское мирное соглашение сработает, никогда не было. Не исключено, что сирийский режим несет большую ответственность за уничтожение гуманитарного конвоя ООН на пути в Алеппо, чем Россия. Ведь так же, как США часто трудно контролировать своих союзников, Москва, вероятно, не полностью контролирует Асада. И именно поэтому выполнение соглашения принесло бы России больше выгоды, чем тот путь, который она выбрала.

Во-первых, потому что Россия и Асад не могут победить, даже усилив бомбардировки. Потеряв 100 тысяч солдат за пять лет войны, у сирийского режима просто нет человеческих ресурсов, чтобы удержать под контролем всю Сирию. Даже после всех массовых убийств и переселений, страна все равно остается суннитской. И это большинство продолжит бороться при поддержке Саудовской Аравии, Катара или Турции.

"Уничтожая Алеппо вдребезги, Путин, вероятно, думает о Чечне, с которой он так же жестоко расправился в 1999 году. Но ему следовало бы вспомнить Афганистан. Кровавая бойня, которую Путин устроил против мирного населения Сирии, может подтолкнуть к организации терактов против России радикальных мусульман, разъяренных российскими действиями", - говорится в статье.

Во-вторых, Европа и арабский мир могут наказать Россию за Алеппо. Российская экономика уже страдает от низких цен на нефть, западных санкций и слишком дорогостоящих военных авантюр в Украине и Сирии. Теперь все шансы Кремля избавиться от санкций и возобновить энергетическое сотрудничество с европейцами или саудитами серьезно уменьшатся, что продолит экономическую боль. Саудовской Аравии и другим членам Совета сотрудничества в Персидском заливе стоит подумать о собственных экономических санкции против России, чтобы четко выразить свое недовольство.

В-третьих, Путину стоит подумать, каким будет ответ США. Ни для кого не секрет, что Обама пытался избежать любой эскалации в Сирии, которая могла бы привести к росту необходимости прямого военного вмешательства со стороны его страны. Но Вашингтон поддерживал силы, которые борются с режимом Асада. И теперь он может увеличить эту поддержку, что повысит цену участия в войне для России.

Позиция следующей администрации в Белом доме тоже стоит того, чтобы о ней подумать. Тяжело сказать, что Дональд Трамп, став президентом, сделает в вопросе Сирии. Он занял настолько лояльную к России позицию, что не исключено, что Путин может рассчитывать на его поддержку. Но, по мнению автора, более вероятным сценарием остается приход в Овальный кабинет Хиллари Клинтон, и Путину придется иметь дело с американским лидером, который давно призывал закрыть небо над Сирией, очень скептически относится к российскому вмешательству и хочет восстановить американское лидерство на Ближнем Востоке.

Тем временем Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН. В частности, посол Великобритании обвинил российские войска в сбросе на жилые кварталы Алеппо бомбы, которые используют для уничтожения военных укреплений и бункеров.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министр иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании СБ ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.