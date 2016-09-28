Генсек ООН назвал бомбежки Алеппо военным преступлением

Варварские бомбежки сирийского города возмутили генерального секретаря ООН.

Пан Ги Мун квалифицировал бомбежки Алеппо как военное преступление Anadolu Agency

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что те, кто применяют "еще более разрушительное оружие" в Сирии совершают военное преступление.

По его словам, ситуация в сирийском городе Алеппо - "хуже чем в кровавой бане".

Ранее международная организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила, что за последнюю неделю в больницы восточных кварталов Алеппо были доставлены свыше 270 погибших и более 800 раненых.

По ее данным, что "из-за ударов в среду утром по восточной части Алеппо пострадали и были вынуждены прекратить работу две больницы, которые функционировали при поддержке MSF".

Больницы М2 и М10 расположены в той части Алеппо, которую контролируют повстанцы, сражающиеся с войсками Башара Асада.

Напомним, что на заседании Совбеза ООН Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН 25 сентября. В частности, посол Великобритании обвинил российские войска в сбросе на жилые кварталы Алеппо бомбы, которые используют для уничтожения военных укреплений и бункеров.

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министр иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании СБ ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.