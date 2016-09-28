Генсек ООН назвал бомбежки Алеппо военным преступлением

Варварские бомбежки сирийского города возмутили генерального секретаря ООН.
По его словам, ситуация в сирийском городе Алеппо - "хуже чем в кровавой бане".
Ранее международная организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила, что за последнюю неделю в больницы восточных кварталов Алеппо были доставлены свыше 270 погибших и более 800 раненых.
По ее данным, что "из-за ударов в среду утром по восточной части Алеппо пострадали и были вынуждены прекратить работу две больницы, которые функционировали при поддержке MSF".
Больницы М2 и М10 расположены в той части Алеппо, которую контролируют повстанцы, сражающиеся с войсками Башара Асада.
Напомним, что на заседании Совбеза ООН Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН 25 сентября. В частности, посол Великобритании обвинил российские войска в сбросе на жилые кварталы Алеппо бомбы, которые используют для уничтожения военных укреплений и бункеров.
Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министр иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании СБ ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.Интерфакс , ZN.UA ,