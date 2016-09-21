Россия пытается заставить мир признать аннексию Крыма через выборы – RFERL

Обозреватель пишет, что сейчас перед миром стоит выбор: или не признать легитимность Думы, или смириться с оккупацией украинской территории.

Если мир признает легитимность новой Думы, он автоматически признает и аннексию Крыма. Сайт президента России

Верховная Рада Украины будет избегать контактов с новой Государственной Думой России, считая ее нелегитимной. Украинские депутаты приняли такое решение потому, что новый состав российского парламента будет включать нескольких членов, которые собираются представлять Крым – территорию, которая не принадлежит России.

Тем временем, украинские прокуроры возбудили уголовное дело против организаторов выборов в Крыму. Впрочем, такой реакции следовало ожидать. Но вопросом остается, последует ли еще кто-то в мире украинскому примеру?

Об этом в своей статье пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор, напоминая, что ряд стран, среди которых, к примеру, Литва, Польша и США отказались признавать законность выборов в Крыму. Но при этом лишь сама Украина не признала легитимность всей Думы.

Пражский аналитический центр European Values пытается изменить ситуацию. Он опубликовал петицию, в которой призвал все демократические парламенты отказаться от признания российской Госдумы, остановить все межпарламентское сотрудничество и внести имена тех, кто организовал выборы в Крыму, в санационный список, так же, как и "депутатов", которые собрались представлять Крым.

"В воскресенье Россия перешла черту. Она провела выборы на чужой территории. Больше того, она провела выборы на территории, которая впервые со времен Второй мировой войны была силой аннексирована. И так она надеется легитимизировать свои действия в глазах мира. Она надеется раз и навсегда поставить мир перед свершившимся фактом. И скоро мы увидим, удастся ли эта авантюра, или Россия просто выбрала никем не признанную Думу", - говорится в статье.

Тем временем половина россиян верит, что Запад простит им войну с Украиной и оккупацию Крыма. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского опроса "Левада-Центра". Напомним, что страны Запада не признают выборы в Госдуму РФ, проведенные 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом официальных заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ пока не было.