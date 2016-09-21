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Россия пытается заставить мир признать аннексию Крыма через выборы – RFERL

21 сентября в 15:15

Обозреватель пишет, что сейчас перед миром стоит выбор: или не признать легитимность Думы, или смириться с оккупацией украинской территории.

выборы в России
Если мир признает легитимность новой Думы, он автоматически признает и аннексию Крыма.
Сайт президента России
Верховная Рада Украины будет избегать контактов с новой Государственной Думой России, считая ее нелегитимной. Украинские депутаты приняли такое решение потому, что новый состав российского парламента будет включать нескольких членов, которые собираются представлять Крым – территорию, которая не принадлежит России.

Тем временем, украинские прокуроры возбудили уголовное дело против организаторов выборов в Крыму. Впрочем, такой реакции следовало ожидать. Но вопросом остается, последует ли еще кто-то в мире украинскому примеру?

Об этом в своей статье пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор, напоминая, что ряд стран, среди которых, к примеру, Литва, Польша и США отказались признавать законность выборов в Крыму. Но при этом лишь сама Украина не признала легитимность всей Думы.

Пражский аналитический центр European Values пытается изменить ситуацию. Он опубликовал петицию, в которой призвал все демократические парламенты отказаться от признания российской Госдумы, остановить все межпарламентское сотрудничество и внести имена тех, кто организовал выборы в Крыму, в санационный список, так же, как и "депутатов", которые собрались представлять Крым.

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"В воскресенье Россия перешла черту. Она провела выборы на чужой территории. Больше того, она провела выборы на территории, которая впервые со времен Второй мировой войны была силой аннексирована. И так она надеется легитимизировать свои действия в глазах мира. Она надеется раз и навсегда поставить мир перед свершившимся фактом. И скоро мы увидим, удастся ли эта авантюра, или Россия просто выбрала никем не признанную Думу", - говорится в статье.

Тем временем половина россиян верит, что Запад простит им войну с Украиной и оккупацию Крыма. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского опроса "Левада-Центра". Напомним, что страны Запада не признают выборы в Госдуму РФ, проведенные 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом официальных заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ пока не было.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым Россия выборы аннексия
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