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Россия пытается выстроить свою "мощь" на слабой экономике – FT

1 ноября в 07:00

Российский президент описывает своих соперников слабыми, а свою страну – возрожденной супердержавой, но это совсем не так.

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Российское вымышленное "величие" противоречит вполне реальной слабости экономики.
Сайт президента России
Выступая на конференции в Сочи на прошлой неделе, президент Владимир Путин снова ругал США за "глобальную гегемонию" на протяжении последних 25 лет и отстранение России от создания мирового порядка после Холодной войны.

Он также озвучил некоторые размытые предположения, намекнув, что мир во главе с США оказался в "хаосе", а организовав военные авантюры в Украине и Сирии, Москва теперь сможет выступить против Вашингтона на равных.

Однако разрыв между представлениями Путина, которые он высказал на 13-м саммите Валдайского клуба, и реальностью поразительный. Об этом пишет Financial Times. Этот разрыв был подчеркнут проектом бюджета, который правительство внесло в парламент на рассмотрение через день. В документе предлагалось сократить расходы на армию на 27% в следующем году.

Предположение, что Россия "вернулась" как глобальная сила, обсуждалось на Валдайском саммите в течение двух дней до появления на мероприятии Путина. Джон Миршеймер из Чикагского университета провозгласил возрождение политики великих держав после уникальной "однополярности", которая господствовала с 1991 года и наделила США, Китай и Россию ролями крупных игроков. Некоторые эксперты отрицали его общий анализ, но никто из них не поставил под сомнение "величие" России.

Выступая, Путин неявно предположил, что российская демократия даже была лучше, чем американская. Он высмеял западные выборы, рассуждая о них как о наборе "скандалов и копания в грязном белье: кто и кому дал пощечину, кто с кем спал". Он говорил о том, что Россия якобы "окружена системами, которые все больше становятся разделенными, слабыми, хаотическими".

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Однако, издание пишет, что неназванный чиновник, который присутствовал на экономической панели Валдайского саммита, объяснил, насколько амбиции России противоречат ее возможностям. Западные санкции усилили российские внутренние проблемы, заставляя экономику РФ терять 1% роста ежегодно. Еще большая проблема – это провал самой России провести структурную реформу своей экономики и сократить зависимость от цен на энергоносители. Производство не росло с 2008 года.

России стоило поработать над тем, чтобы развиваться за счет индустрий за пределами нефтяного и газового сектора, на который приходится 60% экспорта. Ей следует компенсировать сокращение рабочей силы эффективностью, стимулировать инновационные технологии, на которые приходится значительно меньше от экономики, чем в развитых странах.

Но прежде всего, ей нужны инвестиции. Частный бизнес не хочет инвестировать, потому что считает российское будущее неопределенным. Российское правительство инвестировало крупные суммы в инновации и исследования, значительно больше, чем правительства Китая и Японии. Однако в этих странах частный сектор тратил на подобные вещи втрое больше, чем правительство. А российский частный сектор инвестировал меньше, чем государственный.

России нужны реформы, такие как укрепление права частной собственности и борьба с коррумпированными чиновниками, которые душат бизнес.

"России нужна более миролюбивая внешняя политика, которая сделает свой вклад в развитие экономики", - сказал неназванный чиновник изданию.

Ранее издание Financial Times писало, что Россия готовится к большому сокращению бюджета, которое затронет даже армию. На Вооруженные силы Москва тратила 23,7% от всего федерального бюджета, или 4,7% от ВВП. Но в 2017 году она собирается сократить эту статью расходов до 17,5% от всего федерального бюджета, или 3,3% от ВВП.

Тем временем, "Информационное сопротивление" сообщает, что Россия пытается сократить финансовые затраты на содержание "ЛНР"в Частности, по данным "ИС", предполагается изменить порядок продажи российской нефти и бензина в "ЛНВ", выбросив из схемы частных "посредников" с РФ, и перейдя на прямые поставки предприятию "Луганскнефтепродукт".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия экономика инвестиции
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1 комментарий
  • михаил заверский Сегодня, 08:05 Не надо так волноваться за экономику России.У нас тепло в квартирах,есть горячая вода и пр.И каждый работающий и пенсионер в состоянии это оплатить не отказывая себе в еде.Это я так, упрощенно.Кстати практически любую операцию в больницах делают по квоте бесплатно и в больницу не то что лекарства а даже еду можно не брать.Кормят очень прилично,не растолстеешь но и мучиться с голоду не будешь И больницы все отремонтированные или новые с современным оборудованием.А проблемы в экономике конечно есть,но они не грозят нам вымиранием и нищетой. Ответить Цитировать Пожаловаться
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