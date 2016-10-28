Трамп помогает Путину и всем диктаторам, когда называет выборы в США "фальшивыми" - WP

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Республиканец помогает авторитарным режимам убедить своих граждан, что даже американская система коррумпированная и мошенническая.

Если Трамп проиграет, у Кремля будет еще одно "доказательство", что выборы в США такая же фальшивка, как и в России. Flickr/Michael Vadon

Дональд Трамп хвалил "лидерство" Владимира Путина. Он предполагал, что, став во главе США, признает российскую аннексию украинского полуострова Крым. Кроме того, кандидат-республиканец сомневался в выводах американской разведки, которая заявила о наличии доказательств, что именно Россия стоит за хакерской атакой на сеть Демократической партии.

Все эти заявления идут в разрез с политикой США и традиционной позицией республиканцев. Но больше всего Дональд Трамп помогает Путину тем, что называет американскую избирательную систему "фальшивой".

Об этом на страницах Washington Post пишут профессор политологии Университета Висконсина Скотт Гелбах и профессор школы политических исследований Чикагского университета Константин Сонин.

По их мнению, кандидат в президенты США укрепляет послание Путина россиянам, которое он пытается закрепить в умах общества: весь мир, такой же плохой, как и Россия. Американская система такая же жульническая, как и любая другая.

"Как исследователи пропаганды в России и других местах, мы наблюдали, как успешные манипуляции общественным мнением могут повлиять на то, что люди считают правдой", - пишут авторы.

Путин не может убедить россиян, что их выборы свободные и честные. Избиратели хорошо знают, что это неправда. Россияне загрузили в интеренет много видео, на которых зафиксированы избирательные манипуляции. А сообщество статистиков и социологов задокументировали аномалии результатах выборов на уровне участков. Рассказывать россиянам, что их выборы честные, все равно, что убеждать их в том, что "Волга течет вверх".

Кремлевская пропаганда использует знания россиян для популяризации другого мнения: да, российская система мошенническая, но все системы во всем мире такие. Цель этой лжи в том, чтобы "нормализовать" российскую практику фальсификаций и отбить желание у избирателей протестовать на улицах в случае подделки Кремлем результатов выборов.

Как и много других вещей, это старая советская практика, измененная под нужды современных политиков. Советские "выборы" предполагали, что кандидат будет один, и он получит поддержку 99,9% избирателей. Цель была не в том, чтобы убедить советских граждан, будто у них есть выбор, а чтобы дискредитировать западные выборы, о которых говорили советские СМИ.

Путин не единственный, кто прибегает к таким приемам. Поощрение негативного отношения к иностранным правительствам – это стандартная стратегия для диктаторов. Китайские граждане, которые имеют негативные взгляды на другие страны, лучше относятся к собственному государству. Они меньше верят в утверждение, что за границей к правительству Китая могут относиться хуже.

В эту игру вступил и Дональд Трамп, который заявил, что "конечно же, все больше фальсификаций происходит в день выборов и перед ним". На самом же деле исследования показывают, что такие случаи мошенничества чрезвычайно редки в США. Но заявления Трампа мигом подхватили российские СМИ, которые изображают его как единственного борца против коррумпированного истеблишмента. Если Трамп проиграет выборы, что очень вероятно, это лишь подтвердит выдумки Кремля о том, что элиты, а не электорат, выбирают, кто победит на президентских выборах в США.

На протяжении кампании кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сделал несколько скандальных комментариев относительно Украины. С Сначала он заявил, что рассмотрит признание Крыма территорией российским в случае своей победы. Впоследствии он даже повторил выдумки российской пропаганды, что якобы большинство людей на полуострове "хотели присоединиться к России". Также он заявил, что Россия не нападет на Украину, хотя это уже произошло. Хотя со временем как-то Трамп даже раскритиковал российского президидента за бомбардировки в Сирии.

Издание Washington Post писало, что до Трампа наконец дошло, что не стоит хвалить Путина.