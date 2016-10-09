Россия пообещала не использовать свой оружейный плутоний для нужд обороны

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Москва обвинила Вашингтон в невыполнении обязательств и ведении политики "агрессивной русофобии".

Кремль прокомментировал выход РФ из соглашения с США по плутонию GlobalPost

Российская сторона ни при каких обстоятельствах не будет использовать свой оружейный плутоний в военных целях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, выход РФ из достигнутого с США Соглашения об утилизации оружейного плутония не означает, что Москва начнет создавать на его основе оружие или использовать его в исследованиях военного назначения.

"Мы из него вышли, хотя четко в законе и устами Президента заявили, что не будем плутоний, подпадающий под этот договор, использовать в военных целях ни при каких обстоятельствах. Это наше обязательство. Но бессмысленно сотрудничать, когда другая сторона немного играет в односторонние игры и не выполняет свои обязательства", – заявил он в интервью для российских СМИ, обнародованном на сайте МИД РФ.

Министр заявил, что США первыми нарушили договор, отказавшись строить дорогостоящий завод по утилизации плутония, в пользу его более экономичного захоронения в естественных хранилищах.

Лавров также повторил тезис о "коренном изменении" в отношениях США и РФ, обвинив американскую сторону в "агрессивной русофобии".

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить заключенное с США соглашение об утилизации оружейного плутония, не являющегося необходимым для нужд обороны, в связи с "недружественными действиями США в отношении РФ".

Путин также внес на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, согласно которому РФ может возобновить действие соглашения в случае сокращения присутствия НАТО в Восточной Европе, снятия санкций с РФ и отмены "закона Магнитского".

Напомним, в июле прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пополнит свои ядерные силы 40 новыми межконтинентальными баллистическими ракетами, для защиты от которых якобы бесполезна любая система ПРО.