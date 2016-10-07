Россия готовится к "негативному предположению" о продлении санкций ЕС и США до 2020 года

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В российском правительстве реалистично оценивают ситуацию и не надеются на "какие-то более оптимистические сценарии".

Медведев при составлении бюджета РФ исходит из принципа "денег нет, но надо держаться" wikipedia.org

Правительство РФ при формировании федерального бюджета на 2017-2019 годы исходит из осторожных прогнозов относительно экономической ситуации и сохранения санкций на этот срок, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"При формировании проекта мы, как собственно уже неоднократно обсуждали, исходим из осторожной оценки экономической ситуации на мировых рынках, из консервативной оценки. В частности, из-за достаточно низкой траектории цен на нефть в пределах 40 долларов за баррель марки Urals в течение всех трех лет и из-за возможного сохранения санкций до конца прогнозного периода", - заявил Медведев на правительственной комиссии, передает Прайм.

Он констатировал, что предположение о продлении санкций против РФ на 2019 год является негативным для российской экономики.

"Но при подготовке таких важных для страны документов, как бюджет, лучше исходить из таких консервативных и не вполне благоприятных предположений, чем рассчитывать на какие-то более оптимистические сценарии", - подчеркнул Медведев.

Санкции Запада против РФ за аннексию Крыма и агрессию в Донбассе действуют с лета 2014 года.

По официальным данным, ВВП России за первое полугодие 2016 года сократился на 0,9%. В 2015 году российская экономика сократилась на 3,7% при росте мирового ВВП примерно на 3%.

Напомним, что о "дне кризиса" российские чиновники говорили еще в середине 2015 года, а в конце того же года президент РФ Владимир Путин начал употреблять новое выражение – "пик кризиса", о достижении которого он неоднократно информировал жителей России. А уже в сентябре 2016 года в российском правительстве нашли новое слово для измерения кризисаПосле "дна кризиса" и "пика кризиса" ситуацию в российской экономики описали как "находимся на плато".

Тем временем около 80% россиян признали экономический кризис в РФ. При этом, по мнению старшего научного сотрудника института социологии Российской академии Леонтия Бызова, россияне относятся к кризису "очень легко и не считают его глубоким".