Россия отправила в Сирию подводный флот – СМИ

К российской военно-морской группировке у берегов Сирии присоединились три подводные лодки.

РФ, очевидно, намерена использовать ракеты "Калибр" для поражения наземных целей в Сирии webnovosti.info

Три боевые подводные лодки с крылатыми ракетами на борту присоединились к российской, передает The Times

Королевский военно-морской флот и НАТО отслеживают передвижения двух атомных подводных лодок класса "Акула" и дизель-электрической класса "Кило", которые на прошлой неделе вошли в северную Атлантику из портов в районе Мурманска и присоединились к группе, флагманом которой является авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Не исключено, что что субмарины вооружены крылатыми ракетами "Калибр", которые могут быть использованы для сокрушительного удара по Алеппо.

Напомним, корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" выдвинулась из Мурманской области 15 октября. В состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота уже прошла через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.

Как заявил агентству Reuters высокопоставленный дипломат НАТО, российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель. Представитель НАТО назвал также такое развертывание РФ кораблей крупнейшим со времен Холодной войны.