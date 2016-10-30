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ЕС и Канада потребовали прекратить боевые действия в Сирии

30 октября в 20:39

Брюссель и Оттава осудили нарушения прав человека в зоне конфликта, в особенности, режимом Асада и его союзниками.

Алеппо Сирия
Брюссель и Оттава отметили "особый вклад" режима Асада и его союзников в провоцирование гуманитарной катастрофы в Сирии
Агентство Анадолу
Евросоюз и Канада осудили систематические нарушения прав человека и норм гуманитарного права участниками вооруженного конфликта в Сирии, особенно отметив режим призидента Башара Асада и его союзников.

"Эти нарушения включают применение незаконных, неразборчивых и непропорциональных атак, включая, в частности, использование химического оружия, а также атак, умышленно нацеленных на госпитали и другие медицинские учреждения. Атака против гуманитарного конвоя ООН 19 сентября представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права и должна стать предметом углубленного расследования", – сказано в совместном заявлении по итогам Саммита ЕС-Канада в воскресенье, 30 октября.

Стороны обратили особенное внимание на практику длительной осады жилой зоны с фактическим принуждением гражданского населения к голоду, а также насильственное перемещение населения, что противоречит международному праву.

"Мы требуем немедленного и полного прекращения боевых действий, выполнение которого должен обеспечивать и отслеживать эффективный механизм, снятия осад и надежного, полного и беспрепятственного гуманитарного доступа с целью уменьшения насилия и облегчения страданий сирийского населения в Алеппо и других местах", – подчеркнули участники Саммита.

ЕС и Канада потребовали, чтобы все стороны конфликта разрешили гуманитарным организациям выполнять свою работу в соответствии с международными обязательствами, норамами международного гуманитарного права и резолюциями Совета Безопасности ООН.

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Напомним, по итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.

Однако в заключительной части декларации Европейского Совета не предусмотрена возможность введения санкций против РФ за ее действия в Сирии. В тоже время, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что ЕС может вернуться к вопросу санкций, если ситуация в Алеппо не измениться в лучшую сторону.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ЕС Канада Сирия санкции
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