Россия пообещала помощь Сирии после расширения санкций ЕС

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РФ, чья авиация систематически наносит удары по жилым кварталам сирийских городов, обещала"поддержать сирийский народ в эту трудную минуту".

Россия усилит поддержку Асада в случае введения санкций ЕС

В случае введения ЕС санкций против сирийских властей Россия перейдет к более активной поддержке Дамаска, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы поддержать сирийский народ в эту трудную минуту, тем более, когда в отношении Сирии продолжают действовать и даже ужесточаются экономические санкции, которые непосредственно бьют по мирному населению", - сказал Лавров.

Как сообщалось ранее, Евросоюз намерен вскоре ввести первые санкции из-за ситуации в Алеппо против 10 сирийцев. Таким образом ЕС пытается надавить на сирийские власти из-за ситуации в Алеппо.

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Накануне агентство Bloomberg писало, что в России не наложены санкции разве что только на дворника в Кремле. Именно поэтому санкции могут оказаться совершенно неэффективным инструментом в борьбе за мир в Алеппо, в отличие от другого метода воздействия - отключения РФ от мировой экономики.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.

Однако в заключительной части декларации Европейского Совета не предусмотрена возможность введения санкций против РФ за ее действия в Сирии. В тоже время, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что ЕС может вернуться к вопросу санкций, если ситуация в Алеппо не измениться в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.