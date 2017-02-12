Россия отказалась поднимать упавшие с "Адмирала Кузнецова" истребители - СМИ

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Военные сомневаются, что какая-либо страна решит поднять истребители, чтобы узнать в секреты затонувшей техники русских.

Русские бросили в Средиземном море свои истребители, упавшие с «Адмирала Кузнецова» UK Ministry of Defence

Российское военное ведомство признало нецелесообразным подъем упавших с авианесущего крейсераистребителей МиГ-29К и Су-33.

"После падения палубных истребителей вблизи берегов Сирии рассматривалась возможность их подъема со дна. Однако после оценки всех факторов эта операция признана нецелесообразной", - сказал агентству RNS один из источников на флоте, знакомый с ситуацией.

Он пояснил, что глубина, на которой находятся упавшие истребители, потребовала бы отправки в Средиземное море специальных глубоководных аппаратов и судов для поисковых операций. "Это достаточно дорогостоящее мероприятие. При этом затраты будут не вполне оправданы", - сказал источник.

Источник в одной из российских фирм, выпускающих корабельные самолеты, сказал RNS, что никакой военно-технической необходимости в подъеме самолетов нет. По его словам, вся электроника на борту самолета даже после короткого пребывания в морской воде приходит в негодность. "Есть большие сомнения, чтобы эта аппаратура представляла интерес для специалистов других стран, и кто-то бы захотел завладеть какими-то секретами, организовав экспедицию по поиску и подъему самолетов", - сказал источник.

Напомним, что корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" выдвинулась из Мурманской области в середине октября 2016 года. За два месяца, которые корабль находился у берегов Сирии, он потерял два военных самолета. В начале января "Адмирал Кузнецов" вместе с другими кораблями отправился назад в Северное море. Ожидается, после похода в Сирию, где он принимал участие в бомбежках Алеппо, корабль встанет на длительный капитальный ремонт. По данным СМИ, поход стоил российскому бюджету от 125 до 165 млн долларов.