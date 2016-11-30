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С российского авианосца "Адмирал Кузнецов" сняли большинство истребителей – СМИ

30 ноября в 23:41

Самолеты столкнулись с трудностями при взлете с корабля. 

Адмирал Кузнецов
"Адмирал Кузнецов" остался без самолетов
Кадр/YouTube

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" покинула большая часть размещенных на нем истребителей, сообщает британское издание The Times

По данным источника издания, большинство самолетов улетело на российскую базу в Сирии. 

"Отсутствие системы катапульты на борту "Адмирал Кузнецов" затруднило способность пилотов работать в море, заставляя их нести меньше вооружений и меньше топлива, когда они использовали для взлета специально построенную рампе. Кроме того, лишь ограниченное число российских пилотов имеют необходимый уровень подготовки к взлету с этого корабля", - заявил Игорь Сутягин, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб.

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14 ноября стало известно, что после взлета с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потерпел крушение российский истребитель МиГ-29. 

По материалам: ZN.UA , The Times ,
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Тэги Россия Кузнецова адмирал издание пилоты самолет корабль истребитель служба ограничения числа
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1 комментарий
  • Andrey Zaharov Сегодня, 01:07 Обычный тихоходный транспортный корабль доставивший самолеты в Сирию, (у самолетов ресурс видать тоде ограничен). Вышел в море, а дальше поплыл. :):):) Ответить Цитировать Пожаловаться
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