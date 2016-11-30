С российского авианосца "Адмирал Кузнецов" сняли большинство истребителей – СМИ

Самолеты столкнулись с трудностями при взлете с корабля.

"Адмирал Кузнецов" остался без самолетов Кадр/YouTube

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" покинула большая часть размещенных на нем истребителей, сообщает британское издание The Times.

По данным источника издания, большинство самолетов улетело на российскую базу в Сирии.

"Отсутствие системы катапульты на борту "Адмирал Кузнецов" затруднило способность пилотов работать в море, заставляя их нести меньше вооружений и меньше топлива, когда они использовали для взлета специально построенную рампе. Кроме того, лишь ограниченное число российских пилотов имеют необходимый уровень подготовки к взлету с этого корабля", - заявил Игорь Сутягин, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб.

14 ноября стало известно, что после взлета с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потерпел крушение российский истребитель МиГ-29.