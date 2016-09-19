Россия организовала незаконное голосование в Абхазии и Южной Осетии – МИД Грузии

В Грузии считают, что Москва "грубо нарушила фундаментальные нормы международного права".

В Грузии считают незаконными выборы в Госдуму в Абхазии и Осетии ТАСС

Россия незаконно открыла в Абхазии и Южной Осетии избирательные участки на выборах в Государственную думу , которые прошли 18 сентября. В списки избирателей в этих непризнанных республиках были внесены 114 тысяч человек, сказано в заявлении Министерства иностранных дел Грузии, сообщает Радио Свобода.

Согласно заявлению грузинского МИД, "Москва грубо нарушила фундаментальные нормы международного права", в связи с чем официальный Тбилиси призывает международное сообщество "дать соответствующую оценку и отреагировать на очередные незаконные действия России в оккупированных ею регионах, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии".

Поскольку между Тбилиси и Москвой нет официальных дипломатических отношений, страны не договорились об открытии в Грузии официальных избирательных участков на выборах в Госдуму 18 сентября. Ближайшее диппредставительство России, где могли бы проголосовать граждане РФ, проживающие в Грузии, находится в столице Армении – Ереване.

Ранее сообщалось, что Россия подписала договора о сотрудничестве и интеграции с Южной Осетией и Абхазией.

Напомним, в 2013 году генассамблея ООН подтвердила, что Абхазия и Южная Осетия – части Грузии.

Выборы в Госдуму РФ 18 сентября проводились, в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.