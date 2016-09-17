США не признают "выборы" в оккупированном Крыму – Госдепартамент

В Соединенных штатах считают Крым неотъемлемой частью Украины.
"Соединенные Штаты не признают легитимности и не будут признавать результатов российских думских выборов, запланированных на оккупированном Россией Крыму на 18 сентября. Наша позиция по Крыму ясна: полуостров остается неотъемлемой частью Украины. Санкции в связи с Крымом против России останутся, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине", — сказано в заявлении Госдепартамента США.
О непризнании выборов в Крыму ранее уже заявили в Дании, Эстонии и Латвии.
Выборы в Государственную Думу Российской Федерации состоятся 18 сентября. Кремль планирует провести их, в том числе, на территории аннексированного Крыма.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.РИА Новости