Топ Новости
<
>

США не признают "выборы" в оккупированном Крыму – Госдепартамент

17 сентября в 04:14

В Соединенных штатах считают Крым неотъемлемой частью Украины.

госдеп
В США считают, что выборы в Крыму незаконны
summerworkandtravel.org
Соединенные штаты Америки не будут признавать результаты голосования на выборах в Госдуму России на территории оккупированного РФ Крыма. Соответствующее заявление сделал Государственный департамент США, сообщает РИА Новости.

"Соединенные Штаты не признают легитимности и не будут признавать результатов российских думских выборов, запланированных на оккупированном Россией Крыму на 18 сентября. Наша позиция по Крыму ясна: полуостров остается неотъемлемой частью Украины. Санкции в связи с Крымом против России останутся, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине", — сказано в заявлении Госдепартамента США.

О непризнании выборов в Крыму ранее уже заявили в Дании, Эстонии и Латвии. 

Читайте также: Чубаров призвал крымчан бойкотировать выборы в Госдуму РФ

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации состоятся 18 сентября. Кремль планирует провести их, в том числе, на территории аннексированного Крыма.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.

По материалам: РИА Новости
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 26.21
EUR 29.49
Последние новости