США не признают "выборы" в оккупированном Крыму – Госдепартамент

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В Соединенных штатах считают Крым неотъемлемой частью Украины.

В США считают, что выборы в Крыму незаконны summerworkandtravel.org

"Соединенные Штаты не признают легитимности и не будут признавать результатов российских думских выборов, запланированных на оккупированном Россией Крыму на 18 сентября. Наша позиция по Крыму ясна: полуостров остается неотъемлемой частью Украины. Санкции в связи с Крымом против России останутся, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине", — сказано в заявлении Госдепартамента США.

О непризнании выборов в Крыму ранее уже заявили в Дании, Эстонии и Латвии.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации состоятся 18 сентября. Кремль планирует провести их, в том числе, на территории аннексированного Крыма.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.