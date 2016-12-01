ВСУ уменьшили зону ракетных пусков в Черном море

Любые обвинения украинской стороны в создании угроз для населения в зоне учений осуществляется исключения с целью провокации, заявили в командовании Воздушных сил Украины.

Новые зоны находятся в нейтральных водах, территориальные воды РФ не затрагиваются, говорят в Росавиации Юрий Бирюков/Facebook

В рамках подготовки к их осуществлению командованием Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были уточнены размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря в сторону ее уменьшения.

"Предел восточной части указанной зоны проходит в 27-30 км от северо-западного побережья Крыма, непосредственное место проведения пусков на расстоянии 90 км, что полностью исключает, любую угрозу для жителей полуострова. Приняты все меры безопасности для обеспечения проведения практической фазы испытаний, просчитаны риски, которые могут возникать во время проведения испытаний. Уточненная зона ограничения использования воздушного пространства на временной основе с соответствующими координатами (WGS-84)", - говорится в сообщении пресс-центра командования Воздушных сил в Facebook.

Также сообщается, что контрольные летные испытания, которые начались 28 ноября 2016 года на полигоне в Херсонской области вступили в завершающую фазу.

"Любые попытки вмешательства и обвинения украинской стороны в создании угроз для населения и объектов инфраструктуры в зоне выполнения практических пусков зенитных управляемых ракет осуществляется исключения с целью провокации", - заявили в пресс-центре.

Ранее Росавация заявила о сдвижении Украиной зоны ракетных стрельб в Черном море. Так, в частности, было отмечено, что Украина выпустила новое авиационное уведомление, согласно которому зоны ракетных стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды, территориальные воды РФ не затрагиваются, сообщил журналистам представитель Росавиации.

Он пояснил, что украинская сторона в ночь на четверг выпустила новый НОТАМ (авиационные информационные уведомления), которые сдвигают координаты опасных зон к западу от территориальных вод РФ.

"Таким образом, новые зоны находятся в нейтральных водах, территориальные воды РФ не затрагиваются. Эта зона является зоной ответственности российских диспетчеров, однако на безопасность полетов это не повлияет", - сказал собеседник журналистов.

Ранее Росавиация заявила о попытке Киева "влезть" в воздушное пространство России. "Новые опасные зоны установлены в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами Российской Федерации к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым. Причина установления новых опасных зон в НОТАМах не указана", - говорится в сообщении Росавиации. Таким образом, отмечало ведомство, "украинская сторона предприняла очередную необъяснимую попытку "влезть" в суверенное воздушное пространство России, на этот раз на расстояние от 6 до 10 морских миль (от 11 до 18 километров) со стороны нейтральных вод".

Тем временем, на юге Украины стартовали ракетные стрельбы. В четверг утром, 1 декабря, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму.

Накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UAинфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.

Позже заместитель министра обороны Украины Александр Дублян подтвердил, что в его ведомстве действительно рассматривают угрозу нанесения РФ ракетного удара по украинским силам в случае проведения Украиной ракетных стрельб на своей территории.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.