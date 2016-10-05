РФ приостановила сотрудничество с США в ядерных исследованиях

Уже второе ядерное соглашение за неделю, которое Россия решила не исполнять.

Из-за санкций Россия приостанавливает действие соглашения РИА Новости

Распоряжение о приостановлении действия соглашения с США о сотрудничестве в научных исследованиях в ядерной и энергетической сферах опубликовано на сайте правительства РФ.

Свое решение в РФ объяснили тем, что из-за санкций, введенных за вторжение в Украину, США остановили сотрудничество с "Росатомом" в области ядерных исследований.

"Такой шаг американской стороны представляет собой существенное нарушение условий Соглашения, целью которого является расширение сотрудничества между сторонами в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах и создание для такого сотрудничества стабильной, надежной и предсказуемой основы," - говорится в решении.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить заключенное с США соглашение об утилизации оружейного плутония, не являющегося необходимым для нужд обороны, в связи с "недружественными действиями США в отношении РФ", после чего Россия "потребовала" за реанимацию соглашения с США по плутонию отмены санкций и сокращения НАТО.