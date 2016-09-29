Керри заявил об "огромном недоверии" между США и РФ по Сирии

Обсуждение урегулирования ситуации в этой стране на грани приостановки.

Джон Керри считает, что Россия вынуждает США отойти от нынешней концепции сотрудничества

Между США и Россией существует большое недоверие в сфере урегулирования в Сирии. Американской стороне, возможно, придется искать других партнеров для урегулирования конфликта в этой стране, заявил госсекретарь США Джон Керри

"У обеих сторон есть огромное недоверие", – сказал Керри во время выступления в Вашингтоне и упомянул разные подходы к ситуации в Сирии, ввиду которых обсуждение урегулирования сейчас находится на грани приостановки.

"Уровень недоверия связан с теми операциями, которые осуществляет российская сторона, они широкомасштабны и неуместны с нашей точки зрения. Вот почему мы будем вынуждены отойти от концепции сотрудничества, которое дает им (России, – ред.) возможность делать то, что они делают", – добавил Керри.

Он также посетовал, что "указаний на серьезность намерений России нет".

"Это один из моментов, когда мы намерены следовать альтернативам", – резюмировал госсекретарь США.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".