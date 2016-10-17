РФ пообещала пристановить бомбардировки Алеппо на восемь часов

В российском Генштабе пообещали взять "гуманитарную паузу".

Российское командование пообещало взять "гуманитарную паузу" в Алеппо facebook/AleppoAMC

Начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской в понедельник, 17 октября, заявил, что российская авиация и войска сирийского президента Башара Асада в течение восьми часов не будут наносить удары по

Как заверили в российском Генштабе, "гуманитарная пауза" будет действовать с 8:00 до 16:00 20 октября. В это время авиация ВКС РФ и артиллерия армии Асада не будет наносить удары по городу, который находится под контролем оппозиции.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала это решение российского командования "позитивным шагом", отметив, что то только гуманитарным агентствам на местах предстоит решить, достаточно ли этого времени для оказания необходимой помощи, так как ранее в ООН сообщали о необходимости 12-часовой паузы.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".