В Алеппо при обстреле школы погибло четверо детей — Reuters

Снаряды упали рядом со школой.

Информационное агентство SANA сообщило, что это был теракт facebook/AleppoAMC

В результате обстрела четверо детей были убиты снарядами возле школы в районе Аль-Сулеймани западного Алеппо, который контролируют правительственные войска, сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека.

Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что это был террористический акт, передает Reuters.

Ранее сирийский центр наблюдения за правами человека, базирующийся в Англии, сообщил, что российские боевые самолеты сбросили так называемые противобункерные заряды, а также другие авиабомбы на восточные кварталы Алеппо, убив по меньшей мере 25 человек.

Нынешние бомбардировки осуществляются на фоне отказа российского президента Владимира Путина от поездки во Францию, где была запланирована его встреча с президентом Франсуа Олландом. По словам источников в Елисейском дворце, встреча была отменена после того, как в Париже заявили, что она будет целиком посвящена сирийской проблеме.

В понедельник Олланд заявил, что против российских официальных лиц могут быть выдвинуты обвинения в военных преступлениях в связи с бомбежками Алеппо.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".