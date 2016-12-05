Результат референдума в Италии стал еще одним шоком для Европы – Die Welt

На референдуме итальянцы отказались от Маттео Ренци и отбросили лучший шанс на лучшее будущее.

После Ренци Италия может выйти из еврозоны Facebook/Matteo Renzi

Это третий серьезный шок для Европы за последние полгода. После Brexit и избрания в США нового президента Дональда Трампа – теперь свержение итальянского, пишет обозреватель Клаус Гайгер на страницах немецкой газеты Die Welt

Поражение Ренци можно также расценивать как "третье крупное народное восстание против политического истеблишмента" и как третий удар по европейской идее" – идеи западной демократии.

Итальянское общество разделено на три примерно равные части. Это - проевропейски настроенные сторонники Демократической партии Ренци, электорат правых партий ("Вперед, Италия" и "Лига Севера") и примкнувшие к популистскому "Движению пяти звезд" противники элиты.

В прошлом Ренци, как борец с политическим истеблишментом, обещал итальянцам "покончить" с политической кастой в Италии. Итальянцы, отказавшись от Ренци, повернулись в сторону тех сил, которые уже обещают "покончить" с премьером, то есть, к "Движению пяти звезд". При этом, эта партия очень непредсказуема, и что произойдет в случае ее прихода к власти, неизвестно, подчеркивает обозреватель издания. Автор также не исключает, что возможен выход из еврозоны.

Издание Washington Post в понедельник, 5 декабря, пишет, что европейский политический истеблишмент потерпел новое поражение, пытаясь сдержать наступление популистских движений, которые выступают против элит. Отмечатеся, что против Ренци выступила партия "Движение пяти звезд", которая вела вдохновенную кампанию против реформ, объединившись с силами, которые не совсем разделяют ее взгляды. Однако среди ее союзников были даже некоторые члены "Демократической партии", которую возглавляет сам Ренци. Много политиков, представляющих истеблишмент, также сомневались, действительно ли имеют смысл реформы в то время, когда страна наблюдает слабый экономический рост и большой наплыв иммигрантов из Африки. Кое-кто говорит, что изменения, которые предлагал Ренци, были плохо прописаны. Уменьшение парламентского контроля над работой премьера может развязать руки популистам, если им когда-нибудь удастся победить, говорится в статье.

Напомним в воскресенье, 4 декабря, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию.

Согласно данням экзит-полов, от 54% до 58% избирателей проголосовали "против" конституционной реформы, тогда как "за" высказались от 42% до 46%. Явка на референдуме превысила 68%.

Правительственный проект реформы предусматривал изменение порядка формирования, существенное сокращение численности, финасирования и полномочий Сената. Это, по мнению авторов законопроекта, должно было сделать бы правительство страны более стабильным и облегчило бы принятие законов. Кроме того, речь шла и о сокращении полномочий органов местного саомоуправления, а также - о ликвидации такой административной единицы как провинция.