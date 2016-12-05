Еврогруппа не видит необходимости спасать евро после референдума в Италии – FT

Дейсселблум считает, что итальянская экономика достаточно сильна, чтобы справиться с последствиями политического кризиса.

Председатель Еврогрупы не видит причин для вмешательства ради спасения евро от падения. Pixabay

Европейские финансовые рынки отреагировали @довольно спокойно" на отказ избирателей вот проведения конституционных реформ. Поэтому Еврогруппа не планирует никаких интервенций с целью укрепить евро.

Об этом, как сообщает Financial Times, сказал Йерун Дейсселблум, возглавляющий совет министров финансов 17 стран, которые используют евро, на фоне утреннего падения евро и акций европейских банков из-за отставки премьер-министра Маттео Ренци.

По словам Дейсселблума, он убежден в том, что у Рима есть "сильные институты", которые смогут справиться с финансовыми последствиями референдума. При этом он выразил убеждение, что итальянские банки переживут шторм.

"Если это и есть реакция рынка, тогда не похоже, чтобы была потребность в каких-либо чрезвычайных мерах", - сказал Дейсселблум, отвечая на вопрос, будет ли Европейский центральный банк спасать евро перед встречей Еврогруппы в Брюсселе.

"Процесс в отношении некоторых банков, у которых проблемы, нуждается в продолжении и продолжится. Италия – сильная экономика, одна из крупнейших в еврозоне, это страна с сильными институтами", - подчеркнул чиновник.

Напомним, что после референдума в Италии евро резко упал к доллару. После того, как премьер-министр Маттео Ренци объявил о своей отставке, падение европейской валюты продолжилось. Курс евро составил 1,05 доллара, оказавшись на самом низком с 2015 года уровне.

Напомним в воскресенье, 4 декабря, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию.

Согласно данням экзит-полов, от 54% до 58% избирателей проголосовали "против" конституционной реформы, тогда как "за" высказались от 42% до 46%. Явка на референдуме превысила 68%.

Правительственный проект реформы предусматривал изменение порядка формирования, существенное сокращение численности, финасирования и полномочий Сената. Это, по мнению авторов законопроекта, должно было сделать бы правительство страны более стабильным и облегчило бы принятие законов. Кроме того, речь шла и о сокращении полномочий органов местного саомоуправления, а также - о ликвидации такой административной единицы как провинция.