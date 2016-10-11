Путина и Асада все же можно наказать за военные преступления – WP

Обозреватель перечисляет варианты, как сирийского и российского президентов можно привлечь к ответственности за преступления в Сирии.

Путина и Асада можно наказать в обход российского вето в Совбезе ООН.

Казалось бы у мирового сообщества нет никаких вариантов, как остановить, которые прямо сейчас совершают режим Башара Асада и его российский союзник в Алеппо. Но дерзко нарушая международные законы, лидеры и высокопоставленные чиновники Сирии и России открывают несколько путей для того, чтобы их привлекли к суду в будущем.

Об этом на страницах Washington Post обозреватель Джош Рогин, напоминая, как Госсекретарь США Джон Керри в пятницу всех удивил, призвав расследовать зверства в Алеппо.

"Россия и режим Асада задолжали миру больше чем просто объяснение, почему они продолжают бить по больницах, медицинских учреждениях, детях и женщинах. Это поступки, которые требуют надлежащего расследования военных преступлений", - сказал Керри.

Обозреватель добавляет, что существуют четкие многочисленные доказательства того, что режим Асада и российские власти совершают военные преступления, такие как преднамеренные атаки против мирного населения, коллективное наказание, морениt голодом, пытки, убийства, бесчеловечное отношение к заключенным и применение химического оружия на поле боя. Но этим списком они не ограничиваются.

Однако, не похоже, что Путину и Асаду придется ответить за содеянное в ближайшее время. В прошлом месяце Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Совет безопасности передать ситуации в Сирии на рассмотрение в Международный уголовный суд. Десятки стран поддержали это предложение. Но можно наверняка сказать, что Россия наложит вето на такие шаги. А поскольку ни Сирия, ни Россия не ратифицировали Римский статут, на который опирается Международный уголовный суд, то его полномочия в данном случае ограничены без поддержки Совета безопасности ООН, в котором Россия имеет право вето.

Комиссия ООН по расследованию в Сирии бездумно отказалась называть кого-то виновным за преступления, такие как уничтожение гуманитарного конвоя ООН, следовавший в Алеппо. США обвиняют в этом Россию и, во всяком, случае это еще одно нарушение международных гуманитарных законов. Конгресс США принял законопроект, который позволяет наказать правительства Сирии, России и Ирана за военные преступления и преступления против человечества. Но Белый дом выступил против этого документа. Установление справедливости и привлечение к ответственности всех убийц невинных сирийцев, похоже, займет годы, если не десятилетия. Но существуют как прецеденты, так и юридические пути для этого.

Российские солдаты несут уголовную ответственность не только за участие в совершении военных преступлений, но и за поддержку сирийского режима. Так считает Шериф Бассиуни, который расследовал военные преступления в Югославии, Бахрейне и Ливии и помогал создать Международный уголовный суд. Он убежден, что в соответствии с тем, что в мировом законодательстве называют "общей ответственностью", российские военные и политические деятели могут быть преследуемы за действия их подчиненных.

"Уголовная ответственность применяется ко всем в цепочке командования, кто знает о совершении этих преступлений. Этот путь может привести вплоть до Путина. Закон применяется не только к действиям тех, кто отдавал приказы, но и тех, кто знал о военных преступлениях, но ничего не сделал, чтобы помешать", - сказал Бассиуни.

По Женевской конвенции, любая страна может установить то, что называется универсальной юрисдикцией, и привлечь к ответственности Асада и Путина за совершение военных преступлений.

"Любая страна, если захочет и может схватить подозреваемого, может обратиться к своей юрисдикции. Каждый российский офицер должен знать, что ему это грозит", - сказал Бассиуни.

Другой способ – это организовать расследование и суд в третьих странах, граждане которых стали жертвами сирийских и российских зверств. На это указал Стивен Рапп, который до недавнего времени был полномочным представителем Госдепартамента США по вопросам военных преступлений.

"Есть люди, которых можно преследовать за эти преступления, опираясь на гражданство жертв. Поэтому можно возбудить дела в каждой стране, чьи граждане были убиты в гуманитарном конвое", - сказал Рапп.

Кроме того, граждане всех стран могут подавать иски против иностранных лидеров, в соответствии с федеральным актом США о правонарушениях иностранных граждан, который был принят еще в 18-м веке и который активно использовался с 1980-х годов выжившими пострадавшими от Холокоста, геноцида в Южном Судане, а также для преследования виновных в нарушениях прав человека, совершенных за рубежом.

Когда гражданская война в Сирии закончится и если новое правительство придет к власти, он может инициировать собственные расследования и судебные процессы, добиваться ареста и суда над преступниками со всех сторон и даже предоставить Международному уголовному суду разрешение сыграть ключевую роль.

Не существует никаких ограничений в отношении военных преступлений или преступлений против человечества. Сирийская гражданская война все равно рано или поздно закончится так, или иначе.

"Те, кто ведут переговоры о ее завершении, не должны забывать о правах жертв. Владимир Путин и Башар Асад должны ответить", - говорится в статье.

Сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.

Напомним, что недавно Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН. Посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в приминении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.