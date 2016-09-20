Путин воплощает идеи "отца" российского фашизма – NYT

Историк пишет, что российские элиты увлеклись идеями Ильина, который считал демократию и индивидуализм злом.

Путин не просто манипулирует выборами в России, он пытается подорвать и дискредитировать демократию во всем мире. Сайт президента России

как-то назвал распад СССР "геополитической катастрофой". Но политический мыслитель, который больше всего влияет на сегодняшнего президента России, - это не Владимир Ленин, который основал коммунистическую систему, а Иван Ильин – пророк русского фашизма.

Об этом на страницах New York Times пишет профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, напоминая, что российский политический философ умер более 60 лет назад. Но его идеи получили новую жизнь в постсоветской России. С 1991 года его книги были многократно переизданы. Президент Владимир Путин начал его цитировать в своих речах на Федеральном собрании.

Вдобавок, Путин позаботился, чтобы остатки Ильина были репатриированы из Швейцарии и перезахоронены в России, а все его архивы вернули из Мичигана. Российский президент возлагал цветы к могиле философа в Москве. Но он не единственный, кто увлекается Ильиным.

Серый кардинал Кремля Владислав Сурков также считает основателя русского фашизма авторитетом. Премьер-министр Дмитрий Медведев, который был президентом с 2008 до 2012 года, рекомендовал российским студентам изучать труды Ильина. Цитаты фашиста часто фигурировали в речах министра иностранных дел, председателя конституционного суда и даже патриарха РПЦ.

Какие же идеи так вдохновляют российскую элиту? Ильин был убежден, что индивидуальность – это зло. Для него "многообразие людей" было доказательством, что "Бог не закончил свою работу", и поэтому индивидуализм – это "сатанизм". Более того, средний класс, политические партии и гражданское общество он тоже считал злом, потому что они способствуют личностному развитию за пределами единой национальной идентичности.

По мнению Ильина, задача политики заключалось в преодолении индивидуальности и установление "живого единства" нации. Изгнанный из СССР в 30-х годах, он стал одним из главных антикоммунистических идеологов и считал Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера "образцовыми лидерами", которые спасали Европу от демократии. Его статья за 1927 год под названием "О русском фашизме" была адресована "моим белым братьям фашистам". Позже, в 1940-х и 1950-х он сформулировал конституцию фашистской "святой России", которой бы руководил "национальный диктатор", вдохновленный "духом единства".

Такой лидер, по замыслу Ильина, должен был бы отвечать за все сферы управления в абсолютно централизованном государстве. А выборы должны были бы стать абсолютно формальным ритуалом для выражения поддержки лидеру. Подсчет голосов не имел бы никакого значения.

"Мы должны отбросить слепую веру в цифры и их политическую важность", - писал Ильин.

"На фоне установления идей Ильина как главной идеологии России, манипуляции с выборами стоит рассматривать не как неспособность построить демократию, а как подрыв самой концепции демократии. Ни парламентские выборы в декабре 2011 года, ни президентские в марте 2012 года на самом деле не принесли победу ни Путину лично, ни его партии. Поэтому голоса были специально добавлены, чтобы получить желаемый результат", - говорится в статье.

Россиян, которые протестовали против фальсификации выборов, объявили врагами народа. Неправительственные организации заставили зарегистрироваться в списке "иностранных агентов". Путин даже заявил, что именно Госсекретарь Хиллари Клинтон якобы приказала российской оппозиции вывести людей на улицы. Представление, что защита демократии равна измене России, идеально вписывается в фашистские взгляды Ильина.

С того времени Путин полагался на его авторитет во всех ключевых изменениях в российской политике: от возвращения в кресло президента в 2012 году до вторжения в Украину и оккупации Крыма в 2014-ом. Прошлой весной он заявил, что якобы американская разведка собирается вмешаться в процесс парламентских выборов в России, которые состоялись в минувшие выходные, а также в президентскую кампанию в 2018 году. Вопрос в том, действительно ли в Кремле верят в это. Но эти заявления о постоянном американском вмешательстве призваны продемонстрировать, что демократический процесс – это всего лишь геополитическая игра.

В то время, как российские элиты пытаются искоренить идею демократии в своей стране, они также ищут способы, как разрушить демократию за рубежом, в частности в США. Российское вмешательство в президентские выборы – это не только оппортунистическая поддержка желаемого кандидата Дональда Трампа, который поддерживает российскую агрессивную внешнюю политику. Это также логичная проекция новой идеологии, которая говорит, что демократия –это не изменение лидерства дома, а ослабление врагов за рубежом. С точки зрения идеологии Ильина, российская ритуализация выборов стала не пороком, а добродетелью. А значит уничтожение демократии во всем мире также рассматривается как услуга человечеству.

Автор напоминает, как Россия годами спонсировала "правых" экстремистов в Украине, чтобы дискредитировать выборы. Ильин верил, что если демократия – это фальш, тогда правильно и хорошо имитировать ее процедуру и язык, чтобы дискредитировать ее. Снайдер отмечает, что именно этим сейчас в США занимается Дональд Трамп, тренируя собственных наблюдателей для выборов и распространяя заранее выдумки о том, какие нарушения они обнаружат во время голосования.

Автор признает, что у американцев есть много причин поработать над реформированием демократических процессов, но приоритетом должна стать их защита.

Напомним, что проведение выборов в Госдуму РФ на территории Крыма не признают страны Запада. О непризнании легитимности их проведения и результатов уже заявили, в частности, Канада и Франция. Подобную позицию также занял Европарламент.

Ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.