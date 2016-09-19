Путин опять разыгрывает сценарий 1999 года, который привел его к власти – Wyborcza

Обозреватель пишет, что тогда парламентские выборы стали тестом перед досрочными президентскими выборами.

Путин может объявить досрочные выборы президента в 2017 году. ТАСС

Парламентскиене изменят расстановку сил в Государственной Думе. Все равно партия Владимира Путина "Единая Россия" будет доминировать, имея за оппонентов три "оппозиционные" политические силы, которыми руководит Кремль.

Но все равно это были важные выборы, поскольку они стали тестом перед президентскими, которые намечены на 2018 год. Об этом на страницах Gazeta Wyborcza пишет обозреватель Вацлав Радзивинович.

Он замечает, что нечто подобное уже происходило в России в декабре 1999 года. Собранная на скорую руку под тогдашнего премьер-министра Владимира Путина "партия власти" под названием "Единство" оказалась вполне успешной. Ее результат был скромнее, чем у коммунистов, но все же выше, чем у главного врага Кремля – партии "Отечество – Вся Россия". А через две недели после этого президент Борис Ельцин ушел в отставку, и нужно было быстро избрать нового президента. Поэтому выборы перенесли с июня на март.

Выборы в Думу стали тогда тестом, результаты которого оказались положительными для Кремля. Он показал, что "наследник трона" еще несколько месяцев назад никому не известный Владимир Путин как раз на волне популярности, которой следует быстро воспользоваться. Сейчас обозреватели тоже повторяли, что Кремль старается, чтобы как можно меньше людей пришли голосовать. Потому что тогда голоса бюджетников, лояльных к власти, будут иметь большее влияние на результат. В 2011 году явка составила 60,2%. А вчера в Новосибирской области на участки пришли лишь 32% избирателей, в Иркутской области – 29%. Очень мало людей пришли голосовать в Москве и Санкт-Петербурге, где самая низкая поддержка власти.

Активнее голосовали заранее проинструктированные жители сел и кавказских автономий. В частности, в Чечне Рамзан Кадыров собирал желаемые для "партии власти" результаты советскими методами, силой организовав явку более 90%.

"Кажется, механизм "управляемой демократии" работает. Можно подумать и об ускорении выборов президента, о чем в последнее время много говорят в Москве", - пишет обозреватель.

Он предполагает, что, учитывая сценарий 1999 года, Путин может пойти на выборы уже в 2017 году и не исключено, что Кремль уже выделил на это деньги, которые у него еще пока не закончились.

Издание Financial Times писало, что подавленные жители Крыма апатично отнеслись к российских выборов. Представители самопровозглашенной "власти" в Крыму призвали жителей прийти на участки и еще раз "выступить против Киева и Вашингтона", укрепив на анексованому полуострове власти российской правящей партии "Единая Россия". Но это мало кого мотивировало.

Тем временем, в МИД Украины заявили, что выборы в оккупированном Крыму ставят под вопрос легитимность Госдумы РФ. А их проведение свидетельствует о необходимости усиления введенных санкций "как персональных, так и общих".