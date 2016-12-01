Путин уже победил на выборах во Франции – Newsweek.pl

Франсуа Фийона любят французские пенсионеры и российский президент.

Главными претендентами на президентское кресло во Франции стали политики, которые поддерживают сближение с Россией. Сайт президента России

Сейчас все указывает на то, что президентВладимир Путин уже одержал победу на выборах во Франции, ведь его удовлетворит любой результат.

Только двое кандидатов сегодня имеют большие шансы – экс-премьер-министр Франсуа Фийон и лидер "правой" радикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Оба кандидата поддерживают пророссийский курс.

Об этом на страницах польского Newsweek пишет обозреватель Мацей Новицкий. Он убежден, что рассчитывать на продление действия санкций ЕС в марте 2017 года не стоит. Франция этого не очень хочет, Италия уже давно выступает против давления на Москву, а Испании безразлично. Великобритания, которая была сторонником жесткой позиции Запада против агрессивной России, уже фактически вышла из ЕС и не участвует в принятии важных решений. Лишь канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на сохранении санкций, но этого мало.

"Можно успокаивать себя, что санкции не были эффективными, поскольку не предотвратили ни продолжение войны в Украине, ни военные преступления в Алеппо. Но речь идет о чем-то большем – Россия возвращается в Европу. Польша, особенно под руководством ПиС, останется без каких-либо союзников", - говорится в статье.

В свою очередь, Financial Times писало, что Фийон в случае победы на выборах не поможет России избавиться от санкций. Поскольку, несмотря на пророссийские взгляды, для него отношения с Германией важнее, чем с Москвой. И пока Берлин будет поддерживать режим санкций, до тех пор Фийон не осмелится выступить против.

Напомним, что в пятницу 25 ноября на теледебатах во Франции победил пророссийский кандидатФрансуа Фийон. По данным центра изучения общественного мнения Elabe, свои голоса экс-премьеру Фийону, который оказался "более убедительным", готовы отдать 71% избирателей консервативного лагеря.

Подробнее о выборах во Франции читайте в статье Алексея Коваля "Американский сценарий" для выборов во Франции" в свежем номере газеты "Зеркало недели".