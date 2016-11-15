Путин уволил Улюкаева в связи с "утратой доверия"

Министра экономического развития РФ сняли с занимаемой должности и отправили под арест.

Путин осознал, что больше "не доверяет" Улюкаеву gazeta.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин уволил подозреваемого во взяточничестве министра экономического развитияс занимаемой должности.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин принял соответствующее кадровое решение в связи с "утратой доверия" к министру.

Как собщалось ранее, Басманный суд отправил Улюкаева под домашний арест на два месяца.

Напомним, 14 ноября министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки наличными. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").