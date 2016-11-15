Министра экономразвития РФ Улюкаева "разрабатывали" с одобрения Путина

Улюкаев был "под колпаком" правоохранительных органов не меньше года.

Путин был в курсе слежки за Улюкаевым Сайт президента России

"Президенту, конечно, доложено (о задержании Улюкаева), он в курсе. Ему было доложено собственно в момент начала оперативной разработки, то есть, он получал всю информацию", - подчеркнул Песков. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в курсе задержания Улюкаева и уже обсудил этот вопрос с Путиным, а также высказался за проведение тщательного расследования.

Известно также, что разрешение на прослушивание телефона министра Улюкаева суд выдал в конце лета, сообщает РБК со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах РФ.

Сообщается, что Улюкаев был в разработке у правоохранительных органов не меньше года. Оперативное сопровождение дела осуществляло управление собственной безопасности ФСБ. Сотрудники спецслужбы контролировали передачу денег министру, "как и в случае с губернатором Кировской области Никитой Белых", сообщает издание.

Последовала и реакция "Роснефти". Представитель компании, в частности, подчеркнул, что пакет акций "Башнефти" был приобретен без нарушений законодательства РФ и на основании лучшего предложения, сделанного банку-оператору. Действия Следственного комитета там комментировать отказались. Тем временем 15 ноября на московских биржах обыкновенные акции "Башнефти" в начале торгов снизились на 2,5%. Бумаги "Роснефти" показали снижение на 0,4%.

Как сообщалось, в октябре продала государственную долю в размере 50,1% в нефтедобывающей компании "Башнефть" за 5,2 миллиарда долларов. Однако покупателем выступила тоже государственная компания "Роснефть".

Госпакет акций "Роснефти" также выставлен на продажу. Россия хочет получить от продажи доли в "Роснефть" 11 миллиардов долларов, которые пойдут в государственный бюджет, в котором не хватает средств на покрытие социальных расходов после того, как цена на нефть существенно сократилась.

Ранее издание Financial Times писало, что приватизация "Роснефти" может спасти власть Путина. Компания получает около 22 млрд баррелей, а коэффициент объема производства за последние 5 лет составляет 150 %. Приватизация может принимать различные формы — это могут быть и прямые продажи отдельных активов для создания отдельной компании. Самым простым подходом было бы продать еще 10-15% акций. Более радикальный и выгодный выход - это продать акции одним пакетом.