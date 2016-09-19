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Путин "сам себе надоел" на телеэкранах

19 сентября в 03:24

Президент РФ заранее сообщил о победе "Единой России". 

Владимир Путин, телевизор
Путин сам себе надоел в телевизоре
siapress.ru
Президент России Владимир Путин до окончания подсчета голосов сообщил о победе "Единой России" на выборах в Госдуму 18 сентября и заявил, что "сам себе надоел" на телеэкранах.

"Я пересмотрел запись, где обращался к людям с призывом прийти и проголосовать. Новости посмотрел раз, два. Потом думаю: нужно снять меня с экранов, просто уже сам себе надоел", - сказал Путин в штабе партии "Единая Россия", куда вместе с премьер-министром РФ прибыл после того, как закрылись все участки для голосования 18 сентября, соощает "Украинская правда"

"Мы знаем, что людям живется непросто, и нерешенных вопросов много. Несмотря на это, партия победила, люди все равно голосуют за "Единую Россию", - заявил Путин.

Как сообщалось, согласно предварительным подсчетам российской Центральной избирательной комиссии, проходной барьер на выборах в Государственную Думу РФ седьмого созыва преодолели четыре партии. 

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Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября проводились, в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.

 

По материалам: Украинская правда
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