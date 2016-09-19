Россия пожаловалась на Украину в ООН

Украина якобы препятствовала волеизъявлению российских граждан.

В российских диппредставительствах в Украине проголосовали более 350 человек ТАСС

В воскресенье, 18 сентября, полномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова направила в ООН, комиссариат Совета Европы, представительство ЕС в РФ, а также украинскому омбудсмену Валерии Лутковской заявления с жалобой на якобы препятствованиена территории Украины.

Москалькова утверждает, что граждане РФ не могли попасть в посольство и консульства в Украине под угрозой физического насилия.

При этом, по данным ЦИК РФ, 18 сентября в российских дипломатических представительствах в Украине проголосовали более 350 человек: около 150 в Киеве, 120 – в Одессе, 56 – в Харькове и 38 – во Львове.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября проводились, в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине. Возле российского посольства в Киеве и консульства в Одессе прошли акции протеста.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.