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Путин продлил паузу в бомбежках Алеппо еще на сутки

21 октября в 19:30

Армии Башара Асада и Владимира Путина отказываются от бомбежек осажденного сирийского Алеппо до вечера 22 октября.

Владимир Путин
Путин еще день решил не бомбить Алеппо
Сайт президента России
"Гуманитарная пауза" в Алеппо продлена еще на одни сутки, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"По обращению представителей ООН и других международных организаций решением президента РФ гуманитарная пауза в районе Алеппо будет продлена еще на одни сутки - с 08:00 до 19:00 22 октября", - сказал Рудской. 

В Алеппо "гуманитарная пауза" началась в четверг, 20 октебря, которая якобы позволит выйти из города больным и раненым, мирному населению, а также вооруженным людям по специальным коридорам.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России в связи с ее действиями в Сирии.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Алеппо Сирия Путин
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