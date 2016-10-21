Путин продлил паузу в бомбежках Алеппо еще на сутки

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Армии Башара Асада и Владимира Путина отказываются от бомбежек осажденного сирийского Алеппо до вечера 22 октября.

Путин еще день решил не бомбить Алеппо Сайт президента России

"По обращению представителей ООН и других международных организаций решением президента РФ гуманитарная пауза в районе Алеппо будет продлена еще на одни сутки - с 08:00 до 19:00 22 октября", - сказал Рудской.

В Алеппо "гуманитарная пауза" началась в четверг, 20 октебря, которая якобы позволит выйти из города больным и раненым, мирному населению, а также вооруженным людям по специальным коридорам.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России в связи с ее действиями в Сирии.