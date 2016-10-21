К концу года Алеппо может быть полностью разрушен – генсек ООН

Запасы продовольствия в восточном Алеппо закончатся уже к коцу октября.
"Нам нужен полный гуманитарный доступ в восточную часть Алеппо. Мой Специальный посланник предупредил, что, если боевые действия будут продолжаться, то до конца года город Алеппо будет полностью разрушен", - сказал Пан Ги Мун.
По его словам, сирийское правительство осуществляет наступательную операцию в восточном Алеппо с 23 сентября. Эта операция, отметил генсек, стала самой длительной и самой интенсивной воздушной бомбардировкой с начала конфликта в Сирии. Она привела к гибели 500 гражданских лиц. Еще две тысячи жителей города получили ранения. Больше четверти всех убитых - дети.
Пан Ги Мун напомнил, что с июля ни один грузовик ООН с гуманитарной помощью не мог добраться до этого района Алеппо. По его словам, голод используется в качестве орудия ведения войны в городе. Имеющиеся запасы продовольствия в его восточной части закончатся уже к концу месяца.
Ранее сообщалось, что Россия в ближайшие две недели может усилить штурм осажденного Алеппо.ZN.UA