К концу года Алеппо может быть полностью разрушен – генсек ООН

Запасы продовольствия в восточном Алеппо закончатся уже к коцу октября.

Алеппо - под угрозой полного разрушения facebook/AleppoAMC

Учреждения системы ООН и их партнеры готовы приступить к эвакуации больных и раненых из восточного Алеппо в Сирии, а также обеспечить нуждающихся медикаментами. Однако успех этой операции целиком будет зависеть от готовности сторон конфликта предоставить гарантии безопасности гуманитарного персонала ООН, заявил в своем выступлении перед челанами Генассамблеи генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун. Как сообщает Центр Новостей ООН, хотя генсек и поприветствовал объявленную Российской Федерацией одностороннюю паузу в бомбардировках в Алеппо , он также отметил, что объявленной передышки далеко не достаточно для проведения гуманитарной операции в городе.

"Нам нужен полный гуманитарный доступ в восточную часть Алеппо. Мой Специальный посланник предупредил, что, если боевые действия будут продолжаться, то до конца года город Алеппо будет полностью разрушен", - сказал Пан Ги Мун.

По его словам, сирийское правительство осуществляет наступательную операцию в восточном Алеппо с 23 сентября. Эта операция, отметил генсек, стала самой длительной и самой интенсивной воздушной бомбардировкой с начала конфликта в Сирии. Она привела к гибели 500 гражданских лиц. Еще две тысячи жителей города получили ранения. Больше четверти всех убитых - дети.

Пан Ги Мун напомнил, что с июля ни один грузовик ООН с гуманитарной помощью не мог добраться до этого района Алеппо. По его словам, голод используется в качестве орудия ведения войны в городе. Имеющиеся запасы продовольствия в его восточной части закончатся уже к концу месяца.

Ранее сообщалось, что Россия в ближайшие две недели может усилить штурм осажденного Алеппо.