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Путин: правительство Асада договорилось с оппозицией о прекращении огня в Сирии

29 декабря в 13:33

Также была достигнута договоренность о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, заявил президент РФ.

Алеппо Сирия
Путин утверждает, что между правительством Асада и оппозицией подписаны три документа
Агентство Анадолу
Президент РФ Владимир Путин заявило о якобы достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию ", - сказал президент РФ Владимир Путин.

Договоренности о прекращении огня в Сирии хрупкие, и требуют особого внимания и терпения, заявил он. "Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - сказал Путин в четверг на встрече с главами МИД и Минобороны.

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Основные моменты истории сирийского конфликта  читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".

По материалам: Интерфакс
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Тэги Сирия Путин оппозиция
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