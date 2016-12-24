В результате взрыва на востоке Алеппо два человека погибли и более 30 ранены

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Взрыв произошел внутри школы и в прилегающей к ней здания.

В восточном Алеппо прогремел взрыв Zouhir_AlShimale / Twitter

В результате взрыва в восточной части сирийского города Алеппо, сегодня 24 декабря, два человека погибли и 33 получили ранения, сообщили сирийские государственные СМИ.

Взрыв был вызван опасными веществами, которые оставили по себе повстанцы, покидая город, согласно соглашению о прекращении огня, передает "Радіо Свобода".

По данным государственного телевидения, взрыв произошел внутри школы и в прилегающему к ней зданию. Информационное агентство DPA со ссылкой на неназванный военный источник сообщает, что погибло два военнослужащих правительственных сил.

Как сообщалось ранее, в сирийском городе Алеппо достигнуто перемирие между правительственными войсками президента Сирии Башара Асада и повстанцами, воюющими против его режима, но эвакуация гражданских лиц и представителей сил оппозиции откладывалась по неизвестным причинам. В четверг, 15 декабря, эвакуация началась, но была сорвана из-за обстрелов правительственными войсками гуманитарного конвоя.

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 9 декабря, большинством голосов поддержала подготовленный Канадой проект резолюции по немедленному прекращению огня в Сирии.

Совет безопасности ООН в пятницу, 16 декабря, провел закрытое совещание по ситуации в Аллеппо. Инициатива проведения встречи принадлежала Франции. Члены Совбеза планировали получить "ясную и актуальную информацию" о происходящем в Алеппо, а также обсудить перспективы эвакуации жителей восточной части города и поставки туда гуманитарной помощи.

Представители сирийской армии заявили о том, что операция по возврату контроля над Алеппо находится в завершающей стадии. Восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет.

Тем не менее, сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.

Ранее в связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

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