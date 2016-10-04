Путин никогда не признает вину даже за случайное уничтожение MH17 – Forbes

Причастность Москвы к авиакатастрофе разрушает российский миф о том, что российские военные не воюют против Украины.

Путин до последнего будет отрицать причастность России к уничтожению MH17, так же как и развязывание войны против Украины. kremlin.ru малайзийского "Боинга 777" в Донбассе ни для кого не были неожиданностью. Кошмарный ход трагедии, которая произошла с рейсом MH17, был разоблачен за считанные минуты после катастрофы в социальных сетях. Кроме того, украинская разведка давно обнародовала перехваченные телефонные разговоры боевиков.

Россия отреагировала на публикацию выводов следственных агрессивной попыткой переложить всю вину на Украину, хотя ракета, которая уничтожила "Боинг", была российской.

Об этом на страницах Forbes пишет обозреватель Пол Родерик Грегори. Он добавляет, что следующей фазой в деле MH17 будет розыск непосредственных виновников и их наказание. Россия же уже использовала свое право вето в Совете безопасности ООН, чтобы потопить все инициативы создать международный трибунал. По мнению автора, это "косвенное признание вины" со стороны Москвы.

Тем временем, Нидерланды, Австралия и Малайзия, которые потеряли в неби над Донбассом своих граждан, могут попытаться организовать альтернативный судебный процесс. И Россия, скорее всего, сделает все возможное, чтобы это предотвратить.

Обозреватель напоминает, что вскоре после падения малайзийского "Боинга 777" в 2014 году, председатель комитета американского Сената по вопросам разведки Даен Фенштайн призвала Владимира Путина "поступить как мужчина" и признать свою вину в содеянном. В конце концов, так поступили США, когда случайно уничтожили гражданский иранский самолет в 1988 году.

"Путин никогда не признает, что российский отряд сбил рейс MH17 с помощью российской ракеты с территории Украины, захваченной пророссийскими боевиками. Сделать это означало бы разорвать на куски риторику Кремля из альтернативного мира относительно российско-украинской войны. Да, именно так это надо называть – война между Россией и Украиной. Именно это и происходит на самом деле, но Россия каким-то образом позиционирует себя как миротворца. Это невероятная катастрофа для западной дипломатии!" - пишет Грегори.

Он напоминает, что Россия прикидывается "сторонним наблюдателем" в конфликте. Она распространяет выдумки, что якобы в Донбассе идет война между "украинскими патриотами" и "нелегитимной неонацистской хунтой, которой руководит ЦРУ". Москва хочет, чтобы ее боевики имели право вето в украинской политике. Но выводы международной следственной комиссии по MH17 полностью уничтожают эти байки Путина.

"Российские ракетные системы с российским экипажем не вторгались в Украину по собственной воле. Они зашли на чужую территорию по приказу российского военного командования или Кремля. В Украине они выполняли приказы "верхушки" российской военной разведки, которая отчитывается перед высшим политическим руководством. Неприкрытая поддержка "боевиков" ставит под вопрос всю выдумку о "гражданской войне", которую распространяет Кремль", - пишет обозреватель.

Он добавляет, что в списке главный подозреваемых в деле об уничтожении MH17 – выходцы из Москвы с большим опытом участия в войнах от Чечни до Грузии. Они не "добровольцы", которые поехали воевать против "киевской хунты". По мнению автора, Путин будет защищать свою версию событий до конца. Он придумает еще более абсурдные истории, а его пропагандистская машина будет работать сверхурочно, чтобы убедить россиян в невиновности своей страны. Более того, Путин будет даже больше стараться, чтобы "правые" партии пришли к власти во всем мире.

"Он будет подкупать политиков и покупать журналистов. Он не может сдаться и не сдастся", - говорится в статье.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек (граждане Голландии, Австралии, Малайзии), которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.