Жертвы рейса MH17 еще долго будут преследовать Путина – Wyborcza

Российскому президенту становится все сложнее убедить мир, что он может быть надежным партнером.

Рано или поздно Амстердаму придется побороться с Москвой за экстрадицию тех, кто убил 193 его граждан. ria.ru

был сбит по ошибке. Целью должен был стать транспортный самолет армии Украины. В конце концов, вблизи Тореза украинцы действительно потеряли несколько машин до авиакатастрофы малайзийского лайнера.

"Но это все равно не оправдание для военного преступления. Ведь это Россия разожгла войну в Донбассе, это она отправила туда войска и вооружение. Трагедия рейса MH17 была лишь следствием действий Кремля", - пишет на страницах Gazeta Wyborcza обозреватель Роман Имельский.

Он напоминает, как страны Запада, в частности Нидерланды, в свое время очень колебались, наказывать ли Путина санкциями за оккупацию Крыма и развязывание войны против Украины. Убийство 298 человек, среди которых 193 - граждане Королевства Нидерланды, быстро развеяло эти сомнения. Но после первого шока пришел следующий.

Сначала боевики, читай: "Россия", не хотели пускать западных экспертов к месту авиакатастрофы, а потом начали ограничивать время их работы. Западные телеканалы показывали, как боевики, снова читай: Россия, затягивали выезд поезда с телами погибших. Состав был вынужден долго стоять в разгар жаркого лета. Такая профанация не могла уложиться в голове среднестатистического жителя демократической страны западного мира. Нидерландские газеты яро начали требовать от правительства Марка Рютте жесткого ответа России. После этого проблем с введением санкций больше не было, и они действуют до сих пор.

"Выводы международной группы следователей снова ударили по Кремлю. Они напомнили западному обществу, что Россия, которая погрязла во лжи об MH17, не заслуживает того, чтобы ей давали шанс на нормализацию отношений. Потому что это дело еще не доведено до конца. Придет время подачи документов на экстрадицию ответственных за трагедию 2014 года, а это будет означать начало дипломатической войны с Москвой. 298 жертв еще долго будут давить на Путина", - говорится в статье.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.