Путин не позволяет россиянам заметить кошмарную реальность в России - NYT

Россияне не замечают роста бедности и социальные проблемы, созданные президентом, потому что в новостях об этом не говорят.

Отличие между Россией перед Октябрьским переворотом и современной лишь в том, что новый "царь" популярен. Сайт президента России

Российские хакеры в последнее время были темой заголовков газет в США и Европе, но мало кто из россиян заметил эту тему или беспокоится из-за этого. Вряд ли Россия в международной прессе ив глазах ее жителей могут еще больше отличаться.

Об этом на страницах New York Times пишет редактор российской газеты "Ведомости" Максим Трудолюбов.

Он обращает внимание на то, что в глазах мира президент Владимир Путин - это тот, кто разрушает баланс сил в Европе после Холодной войны, вытесняет США с Ближнего Востока и спонсирует националистических демагогов на Западе. Он повлиял на исход американских выборов и не исключено, что сделает то же самое в 2017 году в Германии, Нідерандах и Франции. По крайней мере такие возможности Путина вытекают из публикаций западной прессы. Но в самой России мало что из этого присуще внутреннему образу президента.

Большинство новостей в российских СМИ, подконтрольных власти, касаются не России, а событий в мире. И когда зрителям и читателям предлагают информацию о Владимире Путине на фоне репортажей из Алеппо и Токио, его воспринимают как какое-то иностранное явление, которое никакого отношения к россиянам и их жизни не имеет.

Автор пишет, что на самом же деле ситуация страшная. Свежайший кошмарный случай произошел в сибирском городе Иркутск, где 71 человек умер из-за отравления настойкой боярышника. На упаковке было указано, что жидкость нельзя пить, потому что она содержит метил, а не этил. Но алкоголики все равно пили настойку. Проблема в том, что она стоит один доллар в то время, как самая дешевая бутылка водки - 3 доллара. Алкоголики на дне цепи доходов не могут себе позволить даже "паленку" за 1,6 доллара. Российский исследовательский центр федерального и регионального рынков алкоголя оценивает, что таких "потребителей" в России 10-12 миллионов.

Новости об отравлениях и проблеме, которая за ними стоит, могли бы получить больше эфирного времени на телевидении и вызвать серьезное общественное обсуждение. Но вместо них телеканалы показывают войну в Сирии, наплыв беженцев в Европе или выборы во Франции.

"Если бы внутренние проблемы были в центре внимания общества, люди бы столкнулись с реальностью не только нищих и пьяниц. Они бы узнали о детях, которые умирают в детдомах из-за недофинансирования", - пишет российский журналист, напоминая, что прошлого августа в Иркутске действительно трое воспитанников государственного детдома умерли от дизентерии из-за отсутствия средств на необходимое лечение.

Тем временем, доходы россиян сокращаются, бедность растет. Экономический спад 2014 года ударил по наименее защищенным россиянам. С 2013 до 2016 года количество людей, живущих за чертой бедности официально выросла с 15,5 миллионов до 21,4 миллионов человек. При этом, чиновники проводят линию на ежемесячном доходе в размере 160 долларов. Если бы они воспользовались европейской моделью, которая считает бедными всех, чьи доходы ниже 60% средней зарплаты, то показатель был бы значительно выше. Все это - отвратительная обратная сторона той непредсказуемой силы, которую мир видит по экранах телевизоров. Списать все на дорогостоящие военные авантюры Москвы последних лет очень привлекательно. Но, по мнению автора, все может оказаться не так.

"Аннексия Крыма и дальнейшие агрессивные шаги Москвы были не только ответом на конкретное событие, а именно прозападную революцию в Украине. Они могут оказаться логичными последствиями решения Кремля направить Россию на тот путь, на котором она сейчас", - говорится в статье.

За российской рецессией, которая медленно переросла в стагнацию, стоит падение цен на нефть, а также некоторые долгосрочные факторы, такие как рост вмешательства государства в экономику и ухудшение бизнес-климата. Упадок российской экономики начался еще до вторжения в Украину или Сирию. Даже несмотря на рост цен на нефть до 50 долларов за баррель российский Минфин не видит возможности роста экономики более чем на 1,5% вплоть до 2030 года. И это рукотворная ситуация, а не тяжелая судьба. Владимир Путин за годы своего президентства сделал своим приоритетом контроль над ключевыми экономическими активами и социальным порядком.

Экономическая подоплека для нынешней внешней политики России не лучше, чем было 100 лет назад перед Октябрьским восстанием. Все богатство сегодня, как и тогда, сосредоточено в руках небольшого круга людей. Однако нынешняя ситуация отличается тем, что новый царь сделал себя популярным.

Ощущение опасности в обществе распространяется. И осознание того, что Россия с ее национализированной экономикой и стареющим населением теперь не способна соперничать на равных в экономическом и политическом измерении с другими большими государствами, возможно, привело к тому, что Кремль считает безоговорочное применение силы единственным способом демонстрировать свое "величие".

Ранее издание New York Times писало, что популярность Путина не зависит от экономики России. Благодаря все большему контроля правительства над информацией, Путин переписал социальный контракт в России. Долгое время он базировался на экономическом росте, но теперь опирается на геополитический статус.

Ранее издание The Economist в статье "Лига националистов" писало, о том, почему радикалы становятся популярными. В богатых странах пессимизм играет важную роль. А замедление экономического роста уменьшает и поддержку глобализации. Неравенство также вредит. У образованных людей дела идут хорошо, но рабочий класс часто страдает. Трамп смог склонить на свою сторону белых работяг в США. А одним из главным аргументов для Brexit и усиления популярности Ле Пен стало убеждение, что "когда-то было лучше".