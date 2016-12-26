Обама мог бы наказать Путина разоблачением данных о его тайном богатстве - WSJ

Доказательства коррумпированности ударили бы по Кремлю в то время, когда он пытается изображать борьбу со взяточничеством.

Обама мог бы наказать Путина, раскрыв информацию о его состоянии. whitehouse.gov

Администрация Барака Обамы в последние дни работы продолжает искать способ отплатить Владимиру Путину за российское вмешательство в процесс выборов в. Но, судя по всему, президент не рассматривает вариант обнародования данных о тайном состоянии и финансовых махинациях президента России и его ближайшего окружения. Такой вариант якобы заставит россиян лишь "со скукой зевать". Но это совсем не так.

Об этом на страницах Wall Street Journal пишет профессор Колумбийского университета и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям США Стивен Сестанович.

"На протяжении последних лет было много сообщений, что Путин накопил личное богатство, которое измеряется десятками, а может и сотнями миллиардов долларов", - напоминает он, добавляя, что все эти сообщения содержали много намеков и почти никаких убедительных доказательств.

Россияне действительно с безразличием отнеслись к всех этих сообщений, но только не сам Путин. Он пошел "в наступление", сделав борьбу с коррупцией важным пунктом своей новой программы и призвал "Единную Россию" продемонстрировать, что она против взяточничества и злоупотреблений.

"Только представьте, что произойдет, если начнется непрерывный, капля за каплей, поток разоблачений всех способив, с помощью которых высочайшие фигуры режима Путина незаконно обогащались и выводили капиталы в иностранные офшоры", - пишет Сестанович.

По его мнению, это повлечет за собой внутренний конфликт в Кремле. Конечно, лучше, если эти публикации доказательств не будут выглядеть как официальная антироссийская кампания США. Вероятно, Белый дом заявляет, что отвергает такой вариант наказать Москву, именно из таких соображений. Но если нет и у Обамы другая стратегия, автор советует ему серйоно подумать еще раз.

Ранее Washington Post сообщило, что в ЦРУ пришли к выводам о вмешательстве Кремля в выборы президента США с целью помочь победить Дональду Трампу.

Трамп, в свою очередь, отрицает вмешательство Москвы в избирательный процесс, называя выводы ЦРУ "возмутительными".

Президент США Барак Обама потребовал у разведывательного сообщества предоставить ему детальный отчет о российских кибератаках, нацеленных на вмешательство в ход избирательной кампании 2016 год.

Обама настоял на предоставлении ему отчета до того, как он покинет овальный кабинет.