Российская власть присвоила себе советскую роль в победе над нацизмом и считает ее оправданием для сегодняшней агрессивной политики.

Путин манипулирует историей, чтобы оправдать свою агрессивную политику. ТАСС

в суши-баре предлагают специальный "ролл Дня победы", покрытый черной и красной икрой. Торговые центры наполнены шариками, кружками, футболками, тапочками с изображением оранжево-черной ленты.

Об этом пишет Washington Post сегодня, напоминая, что георгиевскую ленту, которую в России считают символом патриотизма, носят ведущие телевизионных ток-шоу, новостные сайты размещают ее на своих главных страницах, а билборды с ее изображением призывают людей присоединиться к сегодняшнему празднованию победы над нацистской Германией.

СССР потерял более 20 миллионов человек во Второй мировой войне. Вполне вероятно, что у каждого жителя России предок воевал или погиб. И некоторым россиянам не нравится способ, в который их страна отмечает эту памятную дату.

"Это всегда был праздник со слезами на глазах, но теперь слез нет, остались только развлечения и веселье. Но причин веселиться нет", - сказал историк и журналист Николай Сванидзе.

Издание пишет, что этот оранжево-черный фестиваль в России организовывается именно верхушкой власти. Советская победа во времена Второй мировой войны заняла центральную роль в усилиях президента Владимира Путина выставить свой режим как логическое следствие истории страны.

С точки зрения Кремля, спасение мира от фашизма было не только величайшим достижением СССР. Оно также дает основу для того, чтобы Россия после Холодной войны заняла роль супердержавы в мировой геополитике. И эту точку зрения Путин подтверждает ядерными ракетами, которые проедут по Красной площади завтра утром рядом с танками и другим российским вооружением в рамках праздничного парада.

"Война - одна из вещей, которая легитимизирует режим Путина, который провозглашает себя наследником победы, которая стала священной для россиян. И поэтому правительство ставит себя выше любой критики", - сказал эксперт московского "Центра Карнеги" Андрей Колесников.

"Если вы критикуете правительство, вы критикуете Россию", - добавил он.

Издание отмечает, что для всего мира российское вторжение в Сирию и Украину - это проявление российского военного авантюризма. Но Кремль считает, что он до сих пор якобы спасает мир от фашизма и хаоса. А потому критиковать Россию за развязывание войн сегодня равно критике Советского Союза за спасение мира от зла.

Напомним, что сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года. Дни памяти и примирения, которые проводятся 8 и 9 мая были провозглашены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны.