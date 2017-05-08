Украинцы вспоминают жертв Второй мировой войны.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения ntktv.ua

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения . Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.

Акт о капитуляции вооруженных сил нацистской Германии был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), но ратифицирован только 8 мая в Берлине. По этом случаю во многих городах Европы и США были проведены массовые празднования.

Дни памяти и примирения, которые проводятся 8 и 9 мая, были провозглашены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны.

Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны в 2015 году.

Симовлом Дня памяти и примирения является красный мак.