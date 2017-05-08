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В Украине отмечают День памяти и примирения

8 мая в 06:30

Украинцы вспоминают жертв Второй мировой войны.

День памяти и примирения
8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения
ntktv.ua
8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.

Акт о капитуляции вооруженных сил нацистской Германии был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), но ратифицирован только 8 мая в Берлине. По этом случаю во многих городах Европы и США были проведены массовые празднования.

Дни памяти и примирения, которые проводятся 8 и 9 мая, были провозглашены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны.

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Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны в 2015 году.

Симовлом Дня памяти и примирения является красный мак.

По материалам: ZN.UA
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Тэги примирение память Украина война нацизм
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