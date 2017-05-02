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Путин и Трамп провели телефонный разговор

2 мая в 23:47

Стороны обсудили ситуацию в Сирии, КНДР и обсудили встречу G20. 

Путин Трамп
Путин и Трамп обсудили сирийский кризис
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили координацию действий двух стран в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, ситуацию вокруг КНДР и возможность организации встречи в привязке к саммиту G20 в начале июля, сообщила пресс-служба Кремля. 

"Обсужден ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран, акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса", - отмечается в сообщении. 

Стороны договорились "активизировать диалог между главами МИД по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость". 

"Цель - создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. ...  Также обсуждена опасная ситуация на Корейском полуострове. ... Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы", - заявили в Кремле. 

Также стороны "высказались ... в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита Группы двадцати 7-8 июля в Гамбурге".

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Как сообщалось, на заседании Совбеза ООН 12 апреля Россия в очередной раз ветировала проект резолюции по расследованию химической атаки в Сирии.   

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия США встреча обсуждение саммит ракета Россия химия заседание апрель Путин органы Кремль
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