Путин и Трамп провели телефонный разговор

Стороны обсудили ситуацию в Сирии, КНДР и обсудили встречу G20.
"Обсужден ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран, акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса", - отмечается в сообщении.
Стороны договорились "активизировать диалог между главами МИД по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость".
"Цель - создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. ... Также обсуждена опасная ситуация на Корейском полуострове. ... Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы", - заявили в Кремле.
Также стороны "высказались ... в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита Группы двадцати 7-8 июля в Гамбурге".
Как сообщалось, на заседании Совбеза ООН 12 апреля Россия в очередной раз ветировала проект резолюции по расследованию химической атаки в Сирии.
Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.ZN.UA