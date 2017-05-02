Меркель призвала Путина защитить права геев в Чечне

Канцлер пребывает с визитом в Сочи.

Меркель призвала защитить геев в Чечне © European Council

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе однодневного визита в Сочи призвала президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с правами ЛГБТ-сообщества в Чечне

2 мая состоялась встреча Меркель с Путиным в его резиденции в Сочи. В ходе встречи Меркель выразила обеспокоенность в связи с положением сексуальных меньшинств в Чечне, о притеснениях которых написала российская "Новая газета".

"Также я говорила о том, что была обнародована очень негативная доклад о том, что происходит с гомосексуалами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он повлиял, чтобы обеспечить соблюдение прав меньшинств", - сказала Меркель по итогам переговоров с Путиным.

По ее словам, то же касается и организации "Свидетели Иеговы", которую в прошлом месяце Верховный суд России признал экстремистской.

Ранее российская "Новая газета" обратилась в правоохранительные органы с жалобами на угрозы после публикации статьи о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни нетрадиционной сексуальной ориентации.

В "Новой газете" вышла статья о преследованиях в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным издания, за последние недели полицейские задержали около 100 человек, не менее троих мужчин убили. Чеченское руководство эти обвинения отрицает.