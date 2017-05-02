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Меркель призвала Путина защитить права геев в Чечне

2 мая в 19:04

Канцлер пребывает с визитом в Сочи. 

Ангела Меркель1
Меркель призвала защитить геев в Чечне
© European Council
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе однодневного визита в Сочи призвала президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с правами ЛГБТ-сообщества в Чечне

2 мая состоялась встреча Меркель с Путиным в его резиденции в Сочи. В ходе встречи  Меркель выразила обеспокоенность в связи с положением сексуальных меньшинств в Чечне, о притеснениях которых написала российская "Новая газета". 

"Также я говорила о том, что была обнародована очень негативная доклад о том, что происходит с гомосексуалами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он повлиял, чтобы обеспечить соблюдение прав меньшинств", - сказала Меркель по итогам переговоров с Путиным. 

По ее словам, то же касается и организации "Свидетели Иеговы", которую в прошлом месяце Верховный суд России признал экстремистской.

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Ранее российская "Новая газета" обратилась в правоохранительные органы с жалобами на угрозы после публикации статьи о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни нетрадиционной сексуальной ориентации. 

В "Новой газете" вышла статья о преследованиях в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным издания, за последние недели полицейские задержали около 100 человек, не менее троих мужчин убили. Чеченское руководство эти обвинения отрицает. 

По материалам: Радио Свобода
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Тэги Меркель права Путин Сочи секс Россия газета органы статья встреча ориентация мужчина
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1 комментарий
  • Серый Н Сегодня, 19:39 Какие болваны немцы,у них все проблемы сводятся к дискриминации пидорасов и евреев.Они [цензура] не могут понят,что сейчас проводят геноцид простых граждан,пенсионеров, инвалидов,которые не могут существовать на подачки,которые называются зарплаты и пенсии Ответить Цитировать Пожаловаться
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