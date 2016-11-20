Путин и Обама перемолвились в Перу - Песков

Встреча состоялась в рамках саммита АТЭС
Президент России Владимир Путин и действующий президент США Барак Обама коротко пообщались в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Лиме, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"В начале ретрита (лидеры двух стран) поприветствовали друг друга и совсем кратко переговорили", - сказал Песков журналистам.
Ранее Песков допустил возможный контакт Путина с Обамой в Лиме, но, по его словам, отдельную встречу администрации двух президентов не согласовывали.
"Но можно предположить, что "на полях" саммита так или иначе президент Путин и президент Обама пересекутся и будут иметь возможность поговорить по наиболее актуальным вопросам", - заявил Песков в пятницу.
Ранее Президент США Барак Обама обвинил Кремль в причастности к кибератакам против США.
Обама заявил, что Вашингтону известны факты о кибератаках РФ на третьи страны, а также о промышленном шпионаже, в котором задействованы российские хакеры.
По словам американского президента, во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным еще до выборов в США, Обама "четко дал понять, что, хотя Россия и будет вести разведывательную деятельность даже тогда, когда США это не будет нравиться, есть разница между разведкой и вмешательством в выборы, или атаками на частные организации или коммерческие предприятия".Интерфакс