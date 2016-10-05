Проблемное поведение России вышло далеко за пределы Украины и Сирии – NYT

Обозреватель считает, что Западу пора ответить российскому президенту его же методами.

Агрессивное поведение Путина теперь стало проблемой не только для украинцев, россиян и сирийцев. Сайт президента России

Представьте ситуацию, в которой хакерская группа под названием "Свободная Россия" обнародовала бы финансовые документы о том, что у президентав собственности есть десятки отелей и предприятий по всей РФ и Европе на общую сумму 30 миллиардов долларов. И он руководит ими через подставные организации и запутанные схемы.

Российская цензура быстро бы заблокировала социальные сети и запретила всем СМИ в стране даже вспоминать эту утечку. А в это время директор ЦРУ Джон Бреннан в Вашингтоне на пресс-конференции заверил бы всех, что "США не вмешиваются в политику России так же, как и она не пытается влиять на американские выборы, потому что это было бы неправильно".

"После этого Бреннан сошел бы со сцены и громко рассмеялся. Конечно, я выдумал эту историю. Но разве вам не кажется, что сейчас самое время таким событиям произойти на самом деле? Разве не пора дать Путину дозу его же лекарства? Не ради каких-то детских причин или для провокации конфликта, скорее чтобы предотвратить его начало и заставить Путина отказаться от все более жестокого поведения, которое противоречит всем базовым цивилизованным нормам и представляет все большую угрозу для интересов США", - пишет на страницах Washington Post обозреватель Томас Фридман.

Он цитирует главного редактора Die Zeit Йозефа Йоффе, который заметил, что Путин "воюет с нами, а мы с ним – нет, поскольку и США, и Германия отчаянно пытаются спасти старые отношения".

"Конечно, никто не должен "хотеть" начала войны между ядерными державами. Но Западу также не стоит просто подставлять другую щеку. Поведение Путина в Сирии и Украине перешли черту военных преступлений, его кибераатаки на американскую политическую систему грозит подорвать легитимность наших следующих выборов", - говорится в статье.

Автор напоминает, что международная группа следователей на прошлой неделе обнародовала выводы, в которых указано, что Россия не только перебросила систему "Бук" на территорию Украины, выстрелом из которой потом был сбит малайзийский "Боинг 777", но и забрала его обратно после гибели 298 людей, пытаясь замести следы.

19 сентября разведка США сообщила, что почти точно уверена в том, что именно российский Су-24 разбомбил гуманитарный конвой ООН в Сирии, который вез помощь пострадавшим сирийцам. В Красном кресте сообщили о гибели по меньшей мере 20 человек. А Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал атаку "дикарской и, похоже, умышленной".

На протяжении длительного времени наглость Путина была только трагедией для россиян, а также для Украины и Сирии. Поэтому президент Обама мог настаивать на том, что экономические санкции – это правильный ответ, так же как и незначительное усиление военных позиций в Восточной Европе. Но на протяжении последних девяти месяцев кое-что изменилось.

Путин неутомимо пытается уничтожить демократическую и исламистскую оппозицию, которая выступает против режима Башара Асада. Он отвергает любые решения, которые бы предусматривали передачу власти. Российский президент помогает своему сирийскому союзнику бомбить мирных жителей Алеппо, что вынуждает тысячи беженцев отправиться в ЕС. А это подпитывает антииммиграционные настроения в Европе, на которых играют националистические партии, которые раскалывают Евросоюз.

Тем временем российские хакеры, за которыми может стоять правительство России, проникли в систему Демократической партии США. Это указывает на возможное желание Путина подорвать легитимность американских выборов.

"В совокупности все эти действия представляют угрозу для двух столпов мировой демократии и открытых рынков – Америки и ЕС – больше чем ИГИЛ или Аль-Каида", - убежден автор.

Если Советский Союз был страной-революционером, которая хотела в корне изменить мировой порядок, то Путин не ставит такой цели. В этом убежден директор программы исследований проблем безопасности в Международном центре Вудро Уилсона. Однако, по его мнению, то, что российский президент отошел от классических методов противостояния государств, привело к изменениям в мировой политике и "может иметь революционные последствия, даже если Путин не руководствовался революционной идеологией".

Обама был убежден, что давление и диалог помогут скоректировать поведение Путина. Теоретически, это правильный подход. Но теперь стало очевидно, что необходимый уровень этого давления был недооценен и рано или поздно придется его усилить.

"Дело теперь не только в политике относительно Сирии и Украины. Теперь проблема касается и Америки, и Европы, основных цивилизованных норм и наших демократических институтов", - пишет обозреватель.

Тем временем, Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращают участие в двухсторонних переговорах с Россией по Сирии, так как Москва не смогла выполнить свои обязательства, в том числе и по гуманитарному праву.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.