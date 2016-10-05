Кремль паникует после выводов следователей по MH17 и не зря – Atlantic Council

Эксперт считает, что у российской власти есть причины для беспокойства из-за напряжения элит.

Москва отреагировала на отчет по MH17 с определенным колебаниям, и это впервые.

Отчет международной группы следователей обнад Восточной Украиной открыл истинную природу событий, спрятанных за ширмой загадки и таинственности. Вместо того, чтобы просто отрицать причастность России к убийству 298 пассажиров авиалайнера в июле 2014 года, российские чиновники, журналисты и блогеры, приближенные к Кремлю, отреагировали очень нервно и противоречиво.

Об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic Council бывший сотрудник Госдепартамента США Алексей Собченко. Он напоминает, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отчет следователей "спекуляцией", намекнув на якобы существование каких-то новых данных в руках Москвы. Представитель компании "Алмаз-Антей", который производит системы "Бук", не исключил, что запуск был осуществлен случайно из-за ошибки экипажа. А приближенный к Кремлю журналист Андрей Колесников начал говорить, что президента Владимира Путина обманывают его же советники, которые боятся, что он отвернется от пророссийских боевиков в Донбассе, если узнает, что они сбили малайзийский лайнер. Такое же мнение высказал и главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который даже предположил, что Путин устроит расследование в армии России, чтобы найти виновных.

"Невероятно большое количество точек зрения на такой важный вопрос разоблачает страх в московских властных кругах. Перед публикацией отчета, пропаганда Кремля отрицала не только причастность России или сепаратистов к трагедии, но и даже отказывалась признать, что "Боинг" был сбит ракетой российского производства", - пишет автор, напоминая о российских баснях о вымышленном "испанском диспетчере" и других абсурдных версиях событий.

Теперь Песков колебался с возражением российской причастности, в то время как "Алмаз-Антей", Колесников и Венедиктов позволили себе озвучить то, что было табу еще за несколько дней до публикации отчета.

"Путина и его соратников раньше часто ловили на умышленной лжи по разным вопросам, но российский режим сохранял свое коллективное бесстрастное лицо. Никто на самом деле не ждал, что российское правительство передаст Западу обвиненных в преступлении людей. Что же тогда вызвало такой нескоординированный ответ в этот раз?" - удивляется автор.

Международные следователи установили, что около сотни людей были "связаны" с авиакатастрофой или транспортировкой системой "Бук". При этом они еще не установили точно, кто может предстать перед судом за содеянное. Не исключено, что такой человек из круга российской власти, возможно путь приведет к самому Путину.

"Мы помним, что случилось с лидером Ливии Муаммаром Каддафи после того, как стало известно о его причастности к взрыву на борту рейса Pan Am Flight 103 в 1988 году над Локерби. Каддафи стал международной парией, ему запретили посещать все западные столицы, разве что он мог приехать в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН. Аналогичный запрет может быть рассмотрен и в отношении виновников уничтожения MH17. Стоит лишь взглянуть на недавнюю советскую историю, чтобы понять, что такой запрет будет означать для современной российской элиты", - говорится в статье.

Члены старого советского правящего класса, или "номенклатуры", которые пользовались привилегией путешествовать на Запад, всегда знали, что за ними стоит не только военная и ядерная сила супердержавы, но и "марксизм-ленинизм". Хотя эта идеология была объектом безграничного цинизма в пределах СССР и даже самой "номенклатуры", но ее активно пропагандировали за рубежом, считая инструментом советского влияния. С годами это помогло воспитать ряд сторонников среди прославленных профессоров "Лиги плюща", пролетариата бедных стран третьего мира и богатых владельцев магазинов в Италии и Франции, которые присоединились к коммунистическим партиям. Поэтому советская "номенклатура" была уверена в значении идеологии своей страны.

Современная Россия меньше и слабее, чем СССР. В то же время, ей не хватает универсальной идеологии, которую она могла бы предложить миру и которой можно было бы запугать оппонентов. Русское православное христианство и культура не привлекательнее, чем ее мертвый коммунизм, и они не пугают правительства Европы и США. Новые российские элиты заполнили идеологический вакуум масштабным консумеризмом заграницей. Символы их новой "религии" - это вещи из дорогих западных магазинов, большие апартаменты в Лондоне и Нью-Йорке, люксовые яхты и частные самолеты, а также их дети, которые ходят в британские и американские школы. Броское и роскошное потребление за рубежом стало важным элементом их образа жизни.

"Изоляция от этого богатства на Западе сделает существование современных российских элит серым и даже бессмысленным. Ничто не пугает их больше, чем расширение "Списка Магнитского", который запретил ряду российских граждан пересекать границу США из-за их причастности к смерти российского юриста, который расследовал случаи коррупции", - говорится в статье.

Автор добавляет, что людям, причастным к уничтожению MH17, могут также запретить доступ к западным благам. Перспектива провести летний отпуск на побережье Черного моря, а не в Ницце, шопинг в Москве вместо Нью-Йорка или зимний отпуск на Кавказе вместо Куршевеля, возможно, настроит некоторых состоятельных россиян против Путина.

"В российской истории было несколько случаев, когда элиты отворачивались от национального лидера. У Путина есть причины бояться судьбы царей Петра III и Павла І даже генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, который умер при загадочных обстоятельствах", - пишет автор.

Ранее обозреватель Forbes писал, что Путин никогда не признает вину даже за случайное уничтожение MH17. Так как это полностью разрушит его ложь о том, что Россия якобы не воюет против Украины.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек (граждане Голландии, Австралии, Малайзии), которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.